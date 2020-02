PREMIO PIGRO: LA CASERTANA FEDERICA LAUDADIO TRA I DIECI FINALISTI A ‘CASA SANREMO’. ESIBIZIONE APPREZZATA NEL TEATRO DEDICATO A IVAN GRAZIANI

Sanremo, febbraio 2020 – C’era anche la casertana Federica Laudadio tra i dieci finalisti che si sono esibiti lo scorso 4 febbraio a ‘Casa Sanremo’, nel teatro dedicato al cantautore abruzzese, dove si é tenuta la finale del “Premio Pigro 2019” rivolto come sempre ai nuovi talenti musicali. Laudadio aveva superato il test del premio ‘Pigro’ nel corso del manifestazione ‘Concerto di Natale’ a favore di Telethon organizzato dall’Associazione Fondiaria d’Angiò presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), kermesse che porta la firma di Gianfranco Di Rienzo, poliedrico musicista, batterista e autore di diverse iniziative legate al mondo della musica e dello spettacolo come il Fire Music Festival. La giovane concorrente casertana si era esibita sul palco del cosiddetto piccolo San Carlo passando di diritto a Casa Sanremo dove la sua esibizione è stata apprezzata. Il premio ‘Pigro’ – prodotto dall’associazione culturale Pigro presieduta da Anna Bischi Graziani con l’assistente di produzione Katia Lanese – nasce per ricordare il cantautore abruzzese Ivan Graziani, icona immortale della musica italiana e artista a tutto tondo. Al Pigro partecipano cantautori con brani inediti. Presente alla premiazione sanremese anche Anna Bischi Graziani, moglie del cantautore scomparso prematuramente, che era intervenuta a dicembre scorso al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere insieme al figlio Filippo annunciando un film sulla vita artistica di Ivan Graziani, in fase di realizzazione. Intanto, sono già in corso di preparazione i prossimi appuntamenti del Fire Music Festival e della XII edizione del Concerto di Natale.

Francesca Romana Guidi