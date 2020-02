PRK “Puntoradiokom” Vasco Rossi tribute band live @ Stammtisch Tavern Chieti Scalo

PRK “PUNTORADIOKOM”

VASCO ROSSI TRIBUTE BAND

LIVE ALLO STAMMTISCH TAVERN

8 febbraio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – I PRK “PUNTORADIOKOM” Vasco Rossi Tribute Band saranno in concerto domani 8 febbraio allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo (inizio ore 22.30).

Per il gruppo sarà la prima volta live nel noto locale ed anche la Data Zero del loro Tour 2020.

I PRK da sempre offrono al proprio pubblico in tutte le esibizioni uno spettacolo coinvolgente: a colpire subito è la somiglianza fisica e vocale del cantante con Vasco Rossi, che fa assumere un’identità precisa alla band.

I “PUNTORADIOKOM”, meglio conosciuti come “PRK”, nascono nel 2012 dal sogno del loro leader Paco di Marte di interpretare, insieme ad alcuni musicisti abruzzesi, la musica del grande Vasco Rossi. La line up si evolve e migliora nel corso degli anni fino ad arrivare alla formazione attuale composta da Paco di Marte alla voce, Cris Bertini alla chitarra, Tiziano di Muzio alla chitarra, Gianluca Ciampichetti alle tastiere, Niko Bosco alla batteria, Siro Girinelli al basso.

Il gruppo si fa apprezzare nel panorama musicale locale, esibendosi nei migliori live club e calcando i palchi più importanti della regione.

Vanta esibizioni nel Centro Italia in eventi dedicati alla musica di Vasco Rossi, collaborando con i suoi “musicisti storici” quali Maurizio Solieri, Andrea Braido, Andrea Innesto e Daniele Tedeschi.

Così i PRK presentano il concerto di domani allo:

“Per noi sarà una serata molto speciale perché segnerà l’inizio del nostro Tour 2020. È bellissimo essere arrivati a suonare per la prima volta in quello che viene ritenuto uno dei migliori locali per la musica dal vivo in Abruzzo, dunque vi aspettiamo numerosi!”.

PRK “PUNTORADIOKOM” VASCO ROSSI TRIBUTE BAND live @ Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

8 febbraio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria