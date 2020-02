Renzi, quanto cinismo e ricatti sulla Bonafede

(di Angelo Cannatà – Il Fatto Quotidiano) – Domenica Matteo Renzi ha gettato definitivamente la maschera mostrando di che pasta è fatto – cinismo e ricatto – l’uomo che guidò il Pd: “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla prescrizione…”.

Accade talvolta che poche parole, concise, chiare, efficaci (va detto) raccontino più di un trattato: è un testo importante da leggere con attenzione, dice molto di Renzi, di un certo modo di fare politica, della possibile crisi di governo, dei media fiancheggiatori. Proviamo a ragionare:

1. “A Bonafede dico fermati”. C’è qui l’idea che le decisioni politiche non nascano da scelte collettive e stabili (la Bonafede è stata discussa e votata: è legge), ma siano soggette alla volontà di un capo, di una persona, all’interesse del momento.

2. “Fermati finché sei in tempo”. Renzi cavalca la prescrizione dettando i tempi: Bonafede fermati ora, o sarà troppo tardi.

3. “In Parlamento votiamo contro”. Fine di tutte le false dichiarazioni di fiducia all’esecutivo: qui è il ricatto senza mezzi termini.

4. “Contro la follia sulla prescrizione”. Senza scomodare Erasmo, è chiaro che qui Renzi denigra, non ragiona.

5. “Patti chiari amicizia lunga”. Mette l’accento sull’amicizia, cara ai giusti, colui che disse “Enrico stai sereno”, prima di pugnalarlo alla schiena.

6. “Non dite che non ve lo avevamo detto”. Giustificazione preventiva della sfiducia al governo. A Renzi non importa nulla che l’esecutivo cada: è pronto a un governo di destra con B. e Salvini.

7. “Senza di noi non avete i numeri”. Torna, con valore rafforzativo, il ricatto. Ribadito anche nell’intervista a Repubblica.

8. “Rifletteteci bene”. Reflectere,“ripiegare, volgere indietro”. È un invito a far marcia indietro, a negare se stessi. L’obiettivo è chiaro: se i 5Stelle cedono sulla prescrizione sono finiti.

9. “Non voto la barbarie sulla prescrizione”. È un insulto alla logica: è “barbara” l’intera Ue senza la prescrizione all’italiana?

10. “Io voto la civiltà”. Quale civiltà? Quella col più alto numero di prescrizioni in Europa? Della lobby degli avvocati? Quella che, con finto garantismo, rinnega Beccaria, si dimentica che insisteva (anche) sulla certezza della pena. È infinito l’elenco dei delitti e delle frodi prescritti prima della Bonafede. Si può chiedere una riforma complessiva della giustizia, certo, ma abolire quanto c’è di buono nella Bonafede è insopportabile. Il Pd non segua la lobby degli avvocati, sarebbe un suicidio. E i 5Stelle rinsaviscano: non escludano a priori (è accaduto in Campania) l’alleanza coi dem. Sinergie e accordi – su candidati credibili – sono una necessità.

Post scriptum. Martedì l’articolo di Stefano Folli su Repubblica era titolato: “Prescrizione, chi perde la faccia”. La perderà Renzi o Bonafede? Di sicuro, visto il voltafaccia sul tema, Repubblica l’ha persa da tempo. Folli scrive spesso che “occorre restituire il tema giustizia a una trattativa seria tra forze responsabili” da cercare anche “tra le file dell’opposizione”. Ecco che spuntano B. e Salvini: sono loro i responsabili coi quali Repubblica invita a risolvere la questione giustizia in Italia? È ora di uscire da un maleodorante equivoco. Basta con l’ambiguità: con una pagina contro B. e Salvini e una a favore perché interlocutori validi e indispensabili contro quelle bestie dei 5Stelle che, udite, vogliono i delinquenti in carcere, più giustizia, la lotta al partito degli affari e un Parlamento più snello come in tutta Europa, cose che un tempo, quando era un giornale serio, chiedeva a gran voce (un esempio tra mille: Scalfari, “Si sono mangiati perfino lo Stato”, Repubblica, 4.10.’92).

Insomma, se Repubblica vuole depotenziare B. e Salvini perché li appoggia? Perché demonizza (ancora) i 5Stelle alleandosi coi quali è ragionevole costruire un partito nuovo?