Ponte (BN): la Pro Loco Ad Pontem in campo per formazione su prevenzione incendi e gestione emergenze 

A Ponte si è svolto il corso di formazione sulla prevenzione incendi e gestione delle emergenze, tenutosi nella Sala Consiliare del Comune di Ponte, grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Ponte.

L’impegno incessante di Maria Nave, Presidente della Pro Loco Ad Pontem e dell’Associazione Burla Ponte Carnevale Pontese si è manifestato anche in questa occasione, attraverso i fatti.

Aver voluto regalare a 15 giovani il corso di formazione è stato un atto di amore nei confronti dei ragazzi che, più di altri, si impegnano per la nostra comunità e dimostrano interesse per il successo delle attività poste in essere a favore del paese.

Il formatore specializzato, ing. Giovanni Masotti, incaricato dalla Presidente, ha intrattenuto per alcune ore i giovani pontesi, scelti principalmente tra gli iscritti delle due compagini associative e al termine.

I temi magistralmente rappresentati dal docente sono stati: l’incendio e la prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio, dopo alcune esercitazioni pratiche e la sessione di valutazione dei risultati ottenuti sono stati rilasciati i regolari attestati a tutti i partecipanti.

A margine del corso anche una semplice dimostrazione sull’utilizzo del defibrillatore, apparecchio che presto sarà diffuso in molti luoghi pubblici, anche per obbligo di legge. L’attività è stata curata dal tecnico commerciale Pietro Corbo, per conto della nota azienda americana ZOLL.

I percorsi formativi rientrano tra gli obiettivi primari della Pro Loco Ad Pontem che punta in modo sistemico a un approccio ordinato delle attività da mettere in programma, accrescendo la conoscenza e la competenza degli attivisti, ciascuno nelle specifiche attitudini e interessi.

Confrontarsi con professionisti esperti e di provata esperienza didattica, su specifici argomenti, è lo stile che intendiamo portare avanti per migliorare noi stessi e trasferire alla comunità il vantaggio di tali conoscenze.

Il Consiglio Direttivo di Ad Pontem è grato alla Presidente Nave per la sua determinazione nel portare avanti gli indirizzi che ha determinato, senza sosta e con piena efficacia.

Appuntamento alla prossima sessione e grazie Presidente, anche a nome dei ragazzi!