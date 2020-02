Trecentomila euro per bestemmiare a Sanremo

(Franco Caminiti) – Nel lungo monologo che ha preceduto la lettura di brandelli del ‘Cantico dei cantici’, Benigni ha messo le mani avanti, dicendo che ha scelto qua e là dei pezzi, aiutato da veri luminari dell’intellettualismo, e che, ed è ciò che più conta, ‘questo testo non lo troverete nella Bibbia’. Non in quella Bibbia che ognuno di noi ha in casa, che i parroci tengono sull’altare quando dicono messa, o sulla quale si giura di dire la verità quando si testimonia al tribunale. Sono frasi estratte da versioni della Bibbia che risalirebbero a prima che qualcuno avesse pensato bene di ‘ripulirle’ (direi con un gesto di buonsenso, se così fosse).

Venti minuti di sproloquio per dire che il Cantico è un inno all’amore, e questo è in effetti, ma non l’amore che ha presentato Benigni, fatto di monti di venere, di cosce, e di stendardi che si ‘piantano’ e scaricano il loro frutto nella bocca dell’amata. Non sono un esperto di Bibbia, e tanto meno sono un bigotto, ma mi chiedo, che bisogno c’era di andare a cercare in antichi testi parole non confacenti allo spirito del Cantico, e men che meno ad una serata del Festival. Parole che forse hanno sollecitato pensieri pruriginosi in attempati signori impotenti e impomatate signore insoddisfatte, quasi ad avallare nientemeno che con la Bibbia, desideri trasgressivi forse inesauditi o porcherie a lungo praticate. Parole che certamente avranno fatto piacere a quanti vedono la modernità e il liberismo simbolizzati nell’atto sessuale trasgressivo, o in quello di ‘una donna con la sua donna e un uomo con il suo uomo’. Ognuno deve essere libero di vivere la sua vita intima come gli pare, e bene ha fatto la Chiesa a non fare discriminazioni nei confronti di gay e lesbiche, perché siamo tutti figli di un unico Dio. Ma tentare di sdoganare certe pratiche addirittura facendole rientrare nei testi sacri credo sia stata un’operazione blasfema. Quando Benigni dice che il Cantico non si sa chi l’ha scritto, in fondo ha ragione. Ma il testo è attribuito a Salomone. Ed allora potremmo anche dire: ‘chi ha scritto l’Iliade e l’Odissea’ visto che Omero era cieco?

Il cantico è un testo metaforico, i due amanti simbolizzano Dio e la Chiesa, e la chiesa siamo noi, ma di ciò Benigni non ha fatto menzione, non faceva parte dei suoi scopi. Il suo scopo era eccitare, vendere per 300mila euro l’argomento più richiesto dal mercato, ‘il sesso’, inteso nel modo più materiale e volgare, e chissà quanti fra i presenti all’Ariston, avranno immaginato davvero ciò che Benigni sognava: tutti nudi a fare sesso sulle poltrone, gli uni con gli uni, le une con le une, gli altri con gli altri, in una orgiastica Sodoma sanremese. Spesso delle parole ci sfugge proprio il significato più esplicito: Benigni l’ha detto chiaro: ‘l’uomo che diventa Dio’. Ecco il punto: l’edonismo esasperato di un liberismo senza regole spinge l’uomo ad un tale egoistico amore per se stesso che diventa esaltazione incontrollata, ed esclude ogni forma di gratitudine verso il Creatore, al punto da dire ‘mi sono fatto da me’ ‘non devo dire grazie a nessuno’: l’uomo finalmente è arrivato a sentirsi ‘creatore di se stesso’, quindi è diventato Dio!