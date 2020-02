Pescara: il jazz tra tradizione e spinte moderne. Il quartetto di Gianluca Esposito, con la cantante Greta Panettieri come ospite speciale, sul palco del Kabala

Il jazz tra tradizione e spinte moderne. Il quartetto di Gianluca Esposito – con la cantante Greta Panettieri come ospite speciale – sul palco del Kabala

Gianluca Esposito Quartet special guest Greta Panettieri

Gianluca Esposito. sax alto, sax soprano

Greta Panettieri. voce

Mauro Grossi. pianoforte

Ares Tavolazzi. contrabbasso

John B. Arnold. batteria

Pescara. Caffé Letterario

Giovedì 13 febbraio 2020

Giovedì 13 febbraio 2020, la stagione del Kabala prosegue con il concerto del Gianluca Esposito Quartet con la presenza, come ospite, della voce di Greta Panettieri: il palco del Caffé Letterario si anima dell’incontro tra tradizione e spinte moderne del jazz proposte da Gianluca Esposito ai sassofoni, Greta Panettieri alla voce, Mauro Grossi al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso e John B. Arnold alla batteria.

Il concerto comincia alle 20.45 con l’opportunità di cena (ingresso alle ore 20) o drink card.

Un sassofonista eclettico, fluido nelle improvvisazioni e nella scrittura dei temi, come Gianluca Esposito e la voce femminile – scura, coinvolgente e capace di affrontare registri diversi – di Greta Panettieri: due solisti sorretti da una ritmica solida e di altissimo livello, formata da musicisti di grande esperienza come Mauro Grossi al pianoforte, Ares Tavolazzi al contrabbasso, John B. Arnold alla batteria. Il risultato ci consegna una formazione dove il virtuosismo musicale anima un interplay convincente tra i cinque protagonisti.

La traiettoria musicale di Gianluca Esposito – talentuoso sassofonista abruzzese la cui fama ha superato i confini nazionali – prosegue dopo il suo ultimo cd, intitolato The Hammer e acclamato da critica e pubblico, e propone un nuovo progetto in quintetto dove si intrecciano standard riletti attraverso gli arrangiamenti proposti dal sassofonista e brani originali capaci di esaltare tanto la vena melodica quanto il groove accattivante ricco di ritmi swing, funky e latin.

Il prossimo appuntamento con la stagione 2020 del Kabala, in programma giovedì 20 febbraio, avrà come protagonista il quintetto Sound Archives, formato da Maurizio Rolli al basso elettrico e al contrabbasso, Gianluca Caporale ai sassofoni, Michele Santoleri alla batteria, Emanuela Di Benedetto alla voce e Giulio Gentile al pianoforte.

Il concerto del Gianluca Esposito Quartet con Greta Panettieri come ospite si terrà al Caffé Letterario, in Via delle Caserme a Pescara.

