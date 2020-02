Roma: Teatro Ivelise presenta “Jazz in the Theatre” il 14 febbraio alle ore 21.00

SAN VALENTINO CON “MY FAVORITE TRIO” AL TEATRO IVELISE PER UN “JAZZ IN THE THEATRE” ANCORA PIU ROMANTICO

La giornata dedicata agli innamorati, sul palcoscenico del Teatro Ivelise, sarà omaggiata con il concerto di musica jazz dello storico teatro romano.

“Jazz in the Theatre”, con il “My favorite trio”, il 14 febbraio alle ore 21.00, vedrà in scena la jazz singer Valeria Rinaldi, affiancata da Stefano Nencha alla chitarra e Stefano Nunzi al basso acustico. Una special guest a sorpresa calcherà il palcoscenico, insieme ai tre artisti.

L’evento vede ogni mese Valeria Rinaldi esibirsi insieme a musicisti di rilievo del panorama jazzistico. La rassegna, che nasce con l’intento di diffondere una musica sorta in America ma che ha influenzato tutto il mondo con il suo stile e ed il suo linguaggio, fondendosi con altre tradizioni, ed evolvendosi fino ai giorni nostri, si prefigge di rendere partecipe lo spettatore consentendogli un ascolto a stretto contatto con gli artisti.

Commistione tra jazz classico e contemporaneo, influenze che vengono dal soul e dal funk, inconfondibile il groove caratterizzante della ritmica d’eccellenza che accompagna la nostra vocalist: Stefano Nencha alla Chitarra e Setefano Nunzi al basso acustico.

ivelise.press@gmail.com (Miriam Bocchino Ufficio Stampa)

Per informazioni:

tel: 06 8952 7016

http://www.teatroivelise.it – www.facebook.com/teatroivelise