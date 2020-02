Malafede e Bonafede

(Tommaso Merlo) – In Italia le leggi le hanno sempre scritte i delinquenti. O direttamente entrando in Parlamento oppure attraverso qualche burattino politico. Decenni di porcherie dietro le quinte, decenni di manine e leggine ad hoc. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’Italia è il paese più corrotto d’occidente eppure in galera i ricchi e potenti non ci finiscono mai. Una assurdità e il frutto di un disegno ben preciso che ha sempre accomunato le caste di ogni olezzo ideologico. Nonostante tempi e meccanismi da terzo mondo, l’Italia non è mai riuscita a riformare la Giustizia se non in peggio. Se non nella direzione di garantire maggiore impunità a Lorsignori e soldi ai verminai parassitari che gravitano attorno ai tribunali. Un disegno. Non un caso. La prescrizione non è altro che una delle tante diavolerie che le caste criminogene si sono inventate per tirare in lungo i processi ed impedire ai giudici di fare il loro lavoro. Berlusconi ne è stato il paladino. Trasformando il parlamento nel suo studio legale privato, piazzando i suoi avvocati nei punti chiave delle istituzioni. Davvero impressionante. Berlusconi ha umiliato l’Italia come nessuno, l’ha piegata brutalmente alle sue meschine esigenze processuali. In assoluto la pagina più vomitevole della Repubblica. Ma che la Giustizia italiana rimanesse a livelli da terzo mondo è sempre stato nell’interesse di tutte le caste, di tutti coloro che possono permettersi di pagare parcelle da capogiro e pool di avvocati capaci d’annacquare i processi fino a farli scadere come mozzarelle. A scapito dei poveri cristi, a scapito della pulizia. E oltre al danno, la beffa. Per decenni la prescrizione è stata spacciata come sinonimo di “assoluzione” dalla propaganda politica e questo grazie alla stampa serva delle stesse caste criminogene. Non un caso ma un disegno ben architettato affinchè quei fessi dei cittadini continuassero ad abboccare agli spot elettorali e tifare strenuamente per Lorsignori. Lobby, politica, stampa. Un vero e proprio regime che ha potuto delinquere indisturbato, arricchirsi a dismisura, farla franca ed oggi che qualcuno osa mettere mano alla Giustizia nell’interesse dei cittadini, reagisce scompostamente. La Spazzacorrotti è passata per miracolo, grazie all’illusoria luna di miele gialloverde. Ma la cagnara sulla prescrizione di questi giorni conferma come in Italia le leggi le abbiano sempre scritte i delinquenti. O direttamente entrando in Parlamento oppure attraverso qualche burattino politico. La cagnara sulla prescrizione dimostra la malafede della vecchia politica, dimostra la sensatezza del terremoto degli ultimi anni e di come la strada per il cambiamento sia ancora lunga e tortuosa.