Mattia Santori contro M5S: “Strumentale tornare in piazza contro i vitalizi”

(HuffPost) – “Il M5S nel momento in cui il dl sicurezza, ad esempio, ha smantellato tutta una serie di servizi di integrazione, torna a occuparsi di vitalizi: non credo che abbia seguito l’attualità dell’agenda di governo”. Così Mattia Santori, leader delle Sardine, ai giornalisti che gli chiedono della manifestazione di sabato dei 5 stelle. “Lo trovo strumentale, molto strumentale”, tornare in piazza, ha affermato.

“Un’intesa M5S-Pd alle regionali? Abbiamo sempre detto, dall’Emilia alla Calabria, ci fa piacere quando c’è un’unità – ha spiegato Santori – perché dobbiamo riconoscere qual è l’alternativa al populismo sovranista che ci viene presentato dall’altra parte. Quando questo accade è molto più facile sapere chi è l’avversario e chi l’alleato”.