DI UN ULISSE, DI UNA PENELOPE, con Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli in scena al Caos Teatro di Villaricca (NA) sabato 15 febbraio 2020 ore 20.30 e domenica 16 febbraio 2020 ore 19.00

Quarto appuntamento della stagione teatrale 2019/2020 del Caos Teatro di Villaricca; in scena sabato 15 febbraio alle 20,30 e domenica 16 febbraio alle 19 lo spettacolo “Di un Ulisse, di una Penelope”, presentato da Mutamenti/Teatro Civico 14, da un testo di Marilena Lucente, tradotto in napoletano da Roberto Solofria, che, oltre ad averne curato la regia, è anche uno dei due protagonisti con Ilaria Delli Paoli.

Cosa sarebbe il mondo senza i viaggi di Ulisse? Passione per la conoscenza, la smania degli orizzonti, la nostalgia della casa; le emozioni di Ulisse sono così, grondanti di contraddizioni.

Penelope, invece, con la sua attesa astuta, il coraggio della solitudine, l’inamovibilità dell’amore, ha dato forma a un modo di vivere l’amore.

Cosa accade quando Ulisse raggiunge Itaca? Cosa succederà adesso che il desiderio infinito potrà placarsi? Il desiderio dell’uno e dell’altro, il desiderio dell’uno per l’altro.

Quell’incontro in cui tutto sembra poter ricominciare, cambia Ulisse e Penelope come non era accaduto in venti anni.

Domande furiose che nascono solo dall’amore. Quando si sta male per averlo perduto, quando si pensa di averlo ritrovato, e si teme e si trema al pensiero del futuro.

Sabato 15 febbraio ore 20,30

Domenica 16 febbraio ore 19

DI UN ULISSE, DI UNA PENELOPE

dal testo di Marilena Lucente

traduzione in napoletano Roberto Solofria

con Roberto Solofria e Ilaria Delli Paoli

regia Roberto Solofria

costumi Alina Lombardi

scene Antonio Buonocore

progetto sonoro Paky Di Maio

collaborazione ai movimenti scenici Luigi Imperato

disegno luci Marco Ghidelli

organizzazione Napoleone Zavatto

produzione Mutamenti/Teatro Civico 14

