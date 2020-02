Il volto rapace della politica italiana

(Paolo Caruso) – Il vitalizio, un privilegio a dir poco vergognoso che i politici sia sinistrorsi che destrorsi, arroccati dentro il palazzo del potere, difendono a spada tratta con la complicità della presidente del senato Casellati (un nome ,una marca, una garanzia), nume tutelare di una commissione di nominati in pieno conflitto di interessi. Una donna di sicura onestà intellettuale e di consolidata obiettività, sostenitrice in un recente passato della assoluta innocenza del pluriprescritto di Arcore e assertrice che Ruby rubacuori fosse davvero la nipote di Mubarak. Così mentre il popolo ha difficoltà ad arrivare a fine mese, e la disoccupazione morde il tessuto sociale di vasti territori particolarmente del meridione d’Italia con la conseguente emigrazione forzata di tanti giovani alla ricerca di un futuro, lontani dai propri affetti e da quella madrepatria che per loro fu solo matrigna, (calo anagrafico della popolazione, costante riduzione della natalità, come evidenziato dal rapporto annuale dell’Istat), i politici buttano giù la maschera della ipocrisia e offrono senza alcuno indugio il loro vero volto, quello di essere rappresentativi essenzialmente dei propri interessi personali. Questo schiaffo morale risulta indigesto ai cittadini, i quali giustamente ne colgono gli effetti più deleteri e più discriminanti nei loro confronti da parte della classe politica. Ma poi tutto questo, come spesso accade, viene anestetizzato sapientemente dai media così che i cittadini vengono avvolti da una forma di amnesia crescente e imbrigliati dalle maglie di un rigido sistema di potere.