Sardine contro il taglio dei parlamentari

(affaritaliani.it) – Nuovo fronte di scontro fra il M5S e le Sardine? Parrebbe di sì, perché dopo i giudizi negativi del portavoce Mattia Santori sulla manifestazione grillina contro i vitalizi (“è strumentale e non c’entra nulla con l’agenda di governo”), il Movimento nato a Bologna e poi diffusosi in tutto il Paese si è schierato contro la riforma costituzionale a firma M5S, una riforma che propone di ridurre di un terzo i parlamentari di Camera e Senato e che sarà sottoposta al giudizio di un referendum popolare il 29 marzo, dopo l’ok della Corte di Cassazione alla richiesta di 71 senatori.

Intanto, in attesa del congresso nazionale che si terrà a Scampia il 14 e 15 marzo per delineare il futuro del movimento, prosegue l’avanzata delle Sardine sul terreno politico-partitico. Dopo aver inviato una lettera al premier Giuseppe Conte con la richiesta di essere ascoltate sul loro programma (tre i punti fondamentali: Sud, sicurezza e dignità), ieri Santori, la coordinatrice calabrese del Movimento delle Sardine Jasmine Cristallo e altri tre rappresentanti delle regioni del Sud hanno incontrato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, e oggi faranno il bis con il collega agli Affari regionali Francesco Boccia. Incontri che aprono ufficialmente il canale di comunicazione col governo e a cui dovrebbero seguire a breve un faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte.

“Abbiamo scambiato idee, ho raccolto le loro opinioni. Non ho dato risposte — ha spiegato ieri su Facebook Provenzano — , quelle le darò con la mia attività e con quella di tutto il governo, e con il Piano Sud che presto presenteremo con il presidente Giuseppe Conte”.

A Provenzano la delegazione delle Sardine ha sottoposto alcune riflessioni sul Mezzogiorno (contrasto alle mafie, istruzione, dissesto idrogeologico, infrastrutture, ambiente, salute e lavoro) e un paio di proposte concrete: istituire una sorta di Erasmus per universitari fra Nord e Sud (“perché un napoletano non può farsi 6 mesi al Politecnico di Torino?”) e organizzare un vertice dell’Unione Europea a Taranto per “spiegare cos’è questo Green New Deal”.”Sono il vuoto che avanza”, aveva attaccato ieri le Sardine il M5S con Manlio Di Stefano che aveva rincarato la dose: “Dopo aver posato sorridente in foto accanto ai Benetton, si scagliano in difesa dei vitalizi. A quando il sostegno alle pensioni d’oro?”. Domenica inizierà a Roma, in contemporanea con un evento di Matteo Salvini, il minitour delle Sardine, con tappe a Napoli, Taranto e Lecce.