Sardine, Santori: “Nel M5S ci cercano”

(adnkronos.com) – “Per il M5S siamo il vuoto che avanza? Talmente vuoto che in 3 mesi siamo arrivati a parlare con dei ministri che ci hanno ascoltato, che erano interessati a parlare con noi di alcuni temi. Tra l’altro, anche diversi esponenti 5 Stelle ci hanno chiesto la stessa cosa e hanno chiesto un coinvolgimento. Chi ci ha cercato del M5S? Non sto a dirlo perché verrebbe strumentalizzato…”. Così Mattia Santori, leader delle Sardine, parlando con i giornalisti al termine dell’incontro della delegazione del movimento con il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia.

“Diamo fastidio perché rappresentiamo qualcosa che loro non sono più, ma non solo per i 5 Stelle. La riappropriazione delle piazze da parte di un movimento pre-politico toglie evidentemente visibilità a chi le piazze le aveva perse, che va dal Pd ai 5 Stelle al centrodestra”, aggiunge Santori che, a proposito della manifestazione anti-vitalizi di sabato targata M5S, aggiunge: “Loro tornano a cavalcare un argomento che andava qualche anno fa e che è stato in qualche modo l’inizio della loro avventura”.

C’è stato oggi un incontro a Roma tra una delegazione delle Sardine, guidata, tra gli altri, da Mattia Santori e Jasmine Cristallo, e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Il movimento parla di “incontro costruttivo” al termine della lunga riunione. “Il ministro – spiegano – ci ha assicurato che qualsiasi legge sull’autonomia si muoverà all’interno del perimetro dei principi costituzionali”. “Non vogliamo leggi che tutelino il Sud come luogo geografico, vogliamo leggi che tutelino i cittadini da Nord a Sud”, sottolineano i componenti della delegazione delle Sardine. “Il ministro – afferma Cristallo – si è detto disponibile a venire nei nostri territori per esporre il suo progetto”.

Quando si terrà l’incontro con il premier Conte? “Non abbiamo ancora una data, però ci sarà“, dice ai cronisti Jasmine Cristallo.