Casaleggio: “Conflitto interessi? Non firmo decreti e non voto leggi”

(adnkronos.com) – “Io in conflitto di interessi? Non firmo decreti e non voto leggi e anche i più critici non possono mai affermare che io abbia influenzato la politica per favorire un mio cliente”. Sono le parole di Davide Casaleggio, presidente di Rousseau, nello studio di Porta a Porta. “Ci sono 120 parlamentari che possiedono una azienda. Siamo sicuri che non abbiano mai presentato o votato una legge che favorisce la loro azienda?”, domanda l’imprenditore.

“Le decisioni importanti del M5S sono sempre state prese dagli iscritti. Gli iscritti hanno fatto partire il Conte 1 e il Conte 2, hanno scritto il programma del 2018. Anche la costruzione delle liste elettorali è fatta dagli iscritti. E’ un unicum in Italia”, aggiunge.

Casaleggio: “Parlamentari contenti di versare 300 euro a Rousseau”

(adnkronos.com) – “I parlamentari sono contenti di supportare Rousseau con il contributo di 300 euro perché è la voce degli iscritti”, dice il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, durante la registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera su Rai1.

Ha condiviso la scelta di Di Maio di lasciare la leadership del M5S? “Ho condiviso il suo auspicio di mettere al centro del dibattito i temi e non le persone. Di Maio ha fatto un passo indietro come capo politico ma è sempre in prima linea, sia nelle attività interne sia in piazza questo sabato per la manifestazione contro i vitalizi”.

M5s: Casaleggio, Di Maio in prima linea e sabato in piazza

(affaritaliani.it) – Le dimissioni di Luigi di Maio da Capo politico di M5s? “Ho condiviso il suo auspicio di mettere al centro del dibattito i temi e non le persone. Di Maio ha fatto un passo indietro come Capo politico ma e’ sempre in prima linea, sia nelle attivita’ interne sia in piazza questo sabato per la manifestazione contro i vitalizi”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, Fioramonti? Non ha capito regole o non voluto – “Nel Movimento comandano gli iscritti e le regole. Non so se Fioramonti non abbia capito le regole o non le abbia volute rispettare. Fatto sta che si e’ messo fuori da M5s”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera, rispondendo a una domanda sull’ex-ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti.

M5s: Casaleggio, sostituire Rousseau? Come trapianto cuore – E’ possibile scindere Rousseau da M5s o sostituirlo? “Rousseau e’ il metodo che M5s applica per la partecipazione degli iscritti. E’ il cuore pulsante del Movimento. E’ sempre possibile fare un trapianto di cuore, a rischio di chi decide di farlo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, sostituire Rousseau? Come trapianto cuore – E’ possibile scindere Rousseau da M5s o sostituirlo? “Rousseau e’ il metodo che M5s applica per la partecipazione degli iscritti. E’ il cuore pulsante del Movimento. E’ sempre possibile fare un trapianto di cuore, a rischio di chi decide di farlo”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, parlamentari contenti di contributi a Rousseau – “I parlamentari di M5s sono contenti di supportare Rousseau con questo contributo di 300 euro al mese, perche’ vedono in Rousseau la voce degli iscritti”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, documento dissidenti? Letto da tutti ma non io – Il documento dei tre dissidenti M5s al Senato? “Non ho ancora letto il documento, che a quanto pare hanno fatto leggere a tutti, ma io non l’ho ancora ricevuto”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

M5s: Casaleggio, padroni del Movimento sono gli iscritti – “I padroni di M5s sono gli iscritti, i cittadini. Questo e’ sempre stato il centro: la partecipazione degli iscritti”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, a Porta a porta in onda stasera.

Davide Casaleggio: “M5S nel governo finché può portare a casa le riforme”

(huffingtonpost.it) – Il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio si è fatto intervistare durante l’ultima puntata di Porta a Porta, a tre anni dalla sua unica apparizione in tv, quando venne intervistato da Lilly Gruber.

Per quanto riguarda la tenuta del governo, Casaleggio si aspetta che il Movimento rimanga nella maggioranza finché può portare a casa riforme, anche a discapito di una perdita di voti: ”Sacrificherei volentieri un 3% di consenso per ogni riforma portata a casa, sapendo che poi torna moltiplicato se le riforme funzionato. Penso che faccia bene il M5S a restare al governo per fare le riforme per il quale è stato votato”, ha dichiarato. Sul tema dello scontro tra Conte e Di Maio – se stare col Pd oppure no -, dicendo di non essere interessato:“Il tema non mi appassiona per niente. Finché è un tema di tifoserie non mi interessa per niente”.

Casaleggio ha voluto respingere le accuse di conflitto di interessi sul Piano Innovazione, fatte negli scorsi mesi, ribadendo la sua distanza dalle decisioni:“Non firmo decreti e non voto leggi e anche i più critici non possono mai affermare che io abbia influenzato la politica per favorire un mio cliente”. A quel punto, ha parlato della società Autostrade. A suo dire, il “contratto con lo Stato fatto 20 anni fa è rimasto secretato per anni. Fino all’arrivo del M5S era segreto. Mi chiedo: in questo caso ci sono stati finanziamenti a partiti politici?”.

Sul documento dei dissidenti Dessì, De Nicola e Crucioli, afferma di non aver “ancora ricevuto il documento che hanno fatto leggere a tutti”. I tre avevano redatto un documento di tre pagine, a gennaio, in cui chiedevano la formazione di un “organo collegiale democraticamente eletto”, oltre a chiedere che la piattaforma Rousseau passi sotto il controllo del Movimento e la cancellazione dei doppi incarichi. “Quando qualcuno me lo dirà ne sarò informato anch’io”, ha detto Casaleggio.

Documento che tirava in ballo, quindi, anche il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dimessosi da Capo Politico del Movimento lo scorso 22 gennaio: “Se ho condiviso la sua decisione? Ho condiviso il suo auspicio di mettere al centro del dibattito i temi e non le persone. Di Maio ha fatto un passo indietro come capo politico ma è sempre in prima linea, sia nelle attività interne sia in piazza questo sabato per la manifestazione contro i vitalizi”.

Passando ad altre dimissioni, Casaleggio ha commentato anche quelle dell’ex Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti: “Nel Movimento comandano gli iscritti e le regole. Non so se Fioramonti non abbia capito le regole o non le abbia volute rispettare. Fatto sta che si è messo fuori da M5S”.

Sul tema del reddito di cittadinanza, ha voluto elogiare quello che per lui è stato un “effetto imponente” della prima fase d’attuazione: “Rdc si articola in due fasi, la seconda da vedere, ma la prima ha avuto un effetto imponente. Non solo a sostegno della povertà, ma ad esempio sulla spesa e i consumi delle famiglie, quindi anche sul Pil”, ha detto

Il capo dell’associazione si è voluto distaccare dalla definizione di “padrone” del movimento: “I padroni e gli utilizzatori del M5S sono i cittadini che partecipano al Movimento. E’ sempre stato così”. Secondo lui, attraverso la piattaforma Rousseau “abbiamo dimostrato che il potere è una risorsa illimitata, a differenza del potere nel Novecento; è il potere distribuito, quello di cambiare le cose”. Anche per questo, secondo lui, i parlamentari del Movimento “sono contenti di

supportare Rousseau con questo contributo di 300 euro al mese, perché vedono in Rousseau la voce degli iscritti”. Inoltre, secondo lui, in questo modo “la prima forza politica del Paese, ha un costo di poco più di un milione di euro, altri partiti anche venti volte tanto […] Gli altri hanno decine di milioni di euro di debiti, noi abbiamo avuto 120 milioni di euro di restituzioni”.

La Piattaforma, nella sua visione, è “il cuore del pulsante del movimento, il metodo che il M5S si è dato”. Quando gli hanno chiesto se sia un metodo sostituibile, ha dichiarato che ”è sempre possibile fare un trapianto di cuore, a rischio di chi decide di farlo”. E la dimostrazione è che le decisioni più importanti, secondo lui, “sono sempre state prese dagli iscritti: far partire il governo Conte 1, il Conte 2, il programma delle elezioni 2018, anche la costruzione delle liste elettorali, in quest’ultimo caso un unicum in Italia”.