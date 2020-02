Salvini, gli Avangers e la barba di Indro Montanelli

(Roberta Labonia) – E anche ieri Salvini, l’ottavo supereroe degli Avengers, circondato dai suoi fedeli Iron Man , Hulk, Thor etc etc…, in Senato ha fatto la sua porca figura. Il caso è noto e riguarda i 130 migranti della nave Gregoretti. Quelli che a luglio scorso il leghista, da Ministro degli Interni, ha tenuto a bagnomaria per 4 giorni, fermi nel porto d’Augusta pro propaganda sua, nonostante sapesse che il Premier Conte ne stesse concordato la redistribuzione con altri paesi UE. Ma il giochetto non è piaciuto alla Procura di Catania che a gennaio ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per processarlo per sequestro di persona.

Sentitosi stavolta scaricato da Conte e dai 5 stelle e, chetelodicoafare, PD neanche a parlarne), non bastandogli la sponda del Berlusca e della Le Pen de Noantri, il Salvini, da supereroe della propaganda qual’e’, ha avuto una botta di genio e ha sfruttato la vicenda a suo favore vestendo la parte della vittima. Dopo essersi autoriinviato a processo pochi giorni fa in Giunta delle Autorizzazioni del Senato, ordinando ai suoi di votare per il sì, oggi in aula, a dispetto degli starnazzamenti in sua difesa della fedele azzeccagarbugli Giulia Bongiorno, ha ribadito di voler essere processato (9 su 10 se la caverà a buon mercato), e, istruiti i suoi minus-eroi a lasciare l’aula all’atto del voto, si è speso anima e core in un discorso enfatico, pieno zeppo di parole come orgoglio, patria, onore e famiglia, dove anche i suoi bimbi hanno avuto un ruolo (così le mamme e i nonni si commuovono). Bimbi come quelli che lui ha tenuto sotto il sole di luglio scorso per 4 giorni a bordo della Gregoretti, nonostante Conte più volte, in vista della redistribuzione che poi è regolarmente avvenuta, gliene avesse sollecitato lo sbarco.

E nel finale, come gli capita spesso da qualche tempo a questa parte, il leghista si è concesso anche l’ennesima citazione, ottenendo l’effetto certo di far rivoltare nella tomba il citato. Infatti, non contento, il 14 agosto dello scorso anno sempre in aula, di aver citato a sproposito il giudice Borsellino per giustificare il suo voltafaccia al Conte I, stavolta è andato a scomodare Indro Montanelli : “Chiudo con le parole che mi ha ricordato un amico, (ndr sarà mica Morisi? 🤔), quelle di un grande italiano, Indro Montanelli”.

E l’ha pure taroccato: “Orgoglioso di essere diverso. L’unico consiglio che do è: ragazzi, combattete per quello che credete, magari perderete come me tante battaglie, ma vincerete quella che si fa ogni mattina davanti allo specchio, a testa alta, viva l’Italia, viva la libertà, viva la democrazia”

In realtà le parole di Montanelli furono queste: “L’UNICO INCORAGGIAMENTO CHE MI SENTO DI DARE, E CHE REGOLARMENTE DO, AI GIOVANI È QUESTO: BATTETEVI SEMPRE PER LE COSE IN CUI CREDETE. PERDERETE, COME LE HO PERSE IO, TUTTE LE BATTAGLIE. UNA SOLA POTETE VINCERNE: QUELLA CHE S’INGAGGIA OGNI MATTINA, QUANDO CI SI FA LA BARBA, DAVANTI ALLO SPECCHIO. SE VI CI POTETE GUARDARE SENZA ARROSSIRE, CONTENTATEVI”. (DOPODICHÉ MI VIENE SUBITO DA PENSARE CHE È FORSE PER QUESTO CHE OGGI SONO DI GRAN MODA LE BARBE LUNGHE)…”

Ecco, fossi in Salvini, io la barba me la farei crescere lunga.