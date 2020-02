Tra slogan per il Sud e altolà al M5S così le sardine cercano un’identità

(Monica Guerzoni – il Corriere della Sera) – Apartitici, ma con le pinne rivolte a sinistra. Favorevoli all’ intesa tra Pd e 5 Stelle, eppure lontani mille miglia marine dalle parole d’ ordine di Beppe Grillo e compagni. A tre mesi dal primo tuffo in mare aperto, il 14 novembre a Bologna, le Sardine nuotano verso il congresso fondativo di Scampia, in agenda il 14 e 15 marzo. E dopo la clamorosa affermazione in Emilia-Romagna cercano di darsi una struttura organizzativa e un’ identità politica.

Lo scatto con Luciano Benetton ha imposto una breve pausa di riflessione. Ma l’«errore di strategia», per dirla con la franchezza dei debuttanti, non sembra aver tolto slancio al giovane movimento, che ha ammesso lo scivolone e si è rimesso in viaggio.

Mattia Santori e gli altri capibranco hanno fatto tappa a Roma per incontrare i ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia e ora puntano al premier Conte. «Non abbiamo ancora una data», fa il vago Santori, senza però rivelare che con il capo del governo lui ha già parlato al telefono.

Al di là dei temi trattati, la ricerca di un dialogo con i palazzi romani segna la differenza sostanziale dai 5 Stelle.

I pesciolini controcorrente non si riconoscono nella politica del «Vaffa», non sono populisti, non intonano slogan anti-casta e il loro antagonismo ha avuto, fino al 26 gennaio, un solo bersaglio: Salvini. Il sì al processo sulla Gregoretti li trova d’ accordo: «È caduto il velo» ha commentato Santori. Ecco, il grande interrogativo è questo. Riusciranno le Sardine a costruirsi un’ identità che prescinda dalla sfida di piazza con il leader della Lega?

IL MEZZOGIORNO: DOPO IL CASO ERASMUS LA SFIDA CON LA LEGA

Con i ministri Giuseppe Provenzano e Francesco Boccia le Sardine hanno parlato di mafie, scuola, ambiente, infrastrutture, lavoro. E hanno lanciato una proposta che ha fatto discutere: «Perché non ripristinare una sorta di Erasmus tra regioni del Sud e del Nord? Perché un napoletano non può farsi sei mesi al Politecnico di Torino e un torinese sei mesi a Napoli o a Palermo?».

Sui social sono piovute le proteste, perché «la questione meridionale non si risolve così». Ma le Sardine non si scoraggiano, non invertono la rotta e puntano dritto al Sud. Lunedì 17 febbraio faranno un’ assemblea pubblica in vista del congresso di Scampia e il 18 saranno a Napoli, con la speranza di umiliare Matteo Salvini. «La Lega proverà a prendere i voti della nostra gente dopo averci insultati. Noi li oscureremo, saremo molti più di loro». E la sfida continua.

RAPPORTI CON IL MOVIMENTO: ORA CON I 5 STELLE È LITE «PRIMA CI CERCAVANO»

«Abbiamo scoperto un grande problema di gelosia nel mondo della sinistra», ha affermato con finto candore Mattia Santori. E chissà se il rimbrotto era rivolto solo al Pd o in parte anche ai 5 Stelle, che mal sopportano la concorrenza con i nuovi arrivati. «M5S ci attacca perché rappresentiamo qualcosa che loro non sono più», ha commentato il leader delle Sardine.

L’ idea che una forza di governo scenda in piazza sabato a Roma in difesa dei vitalizi li fa sorridere: «È molto strumentale». I 5 Stelle ricambiano bollandoli come «il vuoto che avanza» e Santori si vendica: «Diversi esponenti 5 Stelle hanno cercato un coinvolgimento, non dico chi». Domenica parte il mini-tour tra Roma, Taranto, Napoli e Lecce. Si inizia da piazza Santi Apostoli, la stessa che i 5 Stelle presidieranno sabato. La competizione (a suon di numeri) sarà inevitabile.

LE URNE DI PRIMAVERA: IN CAMPO PER IL VOTO, MA SENZA CANDIDARSI

Nessuna lista, niente candidature alle prossime Regionali. Le Sardine (per ora) provano a restare fedeli all’ impegno di non mutarsi in partito. Ma in vista delle elezioni in Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e Puglia le Sardine saranno in campo. «Faremo una grande manifestazione in ogni regione», annunciano. I quattro fondatori Mattia Santori, Giulia Trappoloni, Andrea Garreffi, Roberto Morotti (e non solo loro) sono al lavoro per mobilitare più gente possibile contro il populismo sovranista e a sostegno dei «loro» candidati. No a Enzo De Luca in Campania, sì a Eugenio Giani in Toscana.

Anche Michele Emiliano potrà beneficiare del soccorso colorato delle Sardine. In Veneto, dove Luca Zaia sembra imbattibile, la campagna di primavera è già partita. A Padova tre giorni fa c’ erano 2.500 persone. E le Sardine incrociano le pinne.