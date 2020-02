Andrea Scanzi: “Daje Matte’!”

(Andrea Scanzi) – Si sta facendo odiare da tutti. Sta compattando il resto del governo. Sta passando per quello che è, ovvero il peggior politico del lotto. Sta combattendo una battaglia personalistica che nessuno capisce, tranne (forse) lui. Sta alzando la posta in un bluff puerile e colpevole, col rischio di farsi sostituire al governo da un gruppetto al Senato di “responsabili” (scenario orrendo, ma come contrappasso sarebbe divertente). Sta raggiungendo un livello tale di odiosità da avere ormai al suo fianco giusto un pelato a caso, un bonzo paonazzo, una gengiva ilare, la diversamente autorevole Fusani e quel che resta della Meli. Sta consegnando il paese a Salvini, divenendo per distacco e una volta per tutte il più grande meteorite mai abbattutosi sulla sinistra (con cui non c’è mai entrato nulla) italiana. Se fosse un disco, sarebbe un live unplugged di Povia eseguito tutto con la grattugia al posto della chitarra.

Politicamente incoerente, inadeguato, tragicomico, sciagurato: da sempre e per sempre, anche quando (2013/2016 soprattutto) era vietato criticarlo e quasi tutti i media lo celebravano oscenamente. Però ha anche dei difetti. Daje Matte’!