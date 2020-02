“Back To The Swing” live @ Stammtisch Tavern Chieti Scalo

BACK TO THE SWING IN CONCERTO

15 febbraio Stammtisch Tavern Chieti Scalo

Chieti – I Back to the Swing saranno in concerto allo Stammtisch Tavern di Chieti Scalo domani

15 febbraio (inizio ore 22.00).

Mauro Aspite, Lorenzo Della Valle, Luca Belisario, Francesco Di Vitto e Simone Merciaro compongono i Back to the Swing.

Il gruppo nasce nel 2008 dall’idea dell’ex batterista Antonio Di Vello e del cantante Mauro Aspite cercando di proporre un repertorio completo di ogni forma musicale.

L’ambizione, volontà e preparazione del quintetto sono tali che nel giro di due anni la band si imbarca su MSC Musica nel Mediterraneo per sei mesi.

Questa esperienza, complessa ed impegnativa, li segna profondamente a tal punto da riportare ogni minimo dettaglio carpito in questi mesi sul loro approccio musicale al servizio dei concerti futuri.

Tutto ciò si traduce in una versatilità importante che li porta ad osare nella scelta dei brani.

Nel corso degli anni si fa sempre più pressante la voglia di sperimentare unendo brani diversi in mash-up.

Il risultato è forte, riuscendo ad avere un’ottima presa sugli ascoltatori.

Nel 2017 Antonio Di Vello lascia la band ricoprendo il ruolo di responsabile della band; al suo posto entra Luca Belisario. La band continua negli anni a garantire standard elevati lasciando il segno

“Ogni anno, per noi, è un piacere essere ospiti sul palco dello Stammtisch Tavern dell’amico Marco. Vogliamo regalare al pubblico una serata diversa che abbia come filo conduttore la musica in ogni sua declinazione, passando dalla musica d’ascolto internazionale alla musica ballabile andando a toccare dance e rock’n’roll” (Back to the Swing)

La line up dei Back to the Swing comprende:

Mauro Aspite (Voce), Lorenzo Della Valle (Chitarra e Cori), Luca Belisario (Batteria e Percussioni), Simone Merciaro (Piano e Synth) e Francesco Di Vitto (Basso).

“Back To The Swing live @ Stammtisch Tavern (Viale Unità d’Italia, 645 Chieti Scalo)

Sabato 15 febbraio 2020

Info e prenotazioni: 351.8212006 (anche whatsapp)

L’Addetto Stampa

Piero Vittoria