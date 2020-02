“Basta farsi logorare”. Il premier non vuole fare la fine di Letta jr.

IL COLLOQUIO CON MATTARELLA E L’ANNUNCIO A ZINGARETTI POI IN SERATA IN CDM VIA LIBERA AL LODO SULLA PRESCRIZIONE

(di Luca De Carolis e Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Il presidente è “nero” da giorni. E ieri ha deciso di non farne più mistero. Così Giuseppe Conte a metà pomeriggio torna quello del 20 agosto, quello del benservito a Matteo Salvini. Solo che stavolta il Matteo è un altro e il benservito non glielo si può ancora dare, almeno fino a quando la maggioranza giallorosa non troverà altre sponde a cui appoggiarsi. Però bisogna rompere la spirale del “logoramento”, quella in cui Renzi è campione assoluto, e che a tutti ormai ricorda i tempi di Enrico Letta. Così, prima che gli dicano #staisereno, il premier decide di alzare la voce. Ci pensava almeno da lunedì, prima che il suo lodo sulla prescrizione non venisse escluso dal Milleproroghe. Meditava addirittura un video, l’avvocato. Ma lo stop al lodo, deciso dopo gli informali quanto chiari segnali dagli uffici tecnici del Colle (perplessi sulla tenuta giuridica dell’emendamento) aveva congelato anche la sfuriata di Conte. Ieri, però, dopo aver assistito all’ennesimo voto di Renzi insieme a Salvini, Meloni e Berlusconi, il premier ha smesso di sopportare “cose che da un partito di opposizione che volesse fare una opposizione aggressiva e maleducata si possono anche accettare” ma che sono impossibili da mandare giù da quello che dovrebbe essere “un compagno di viaggio”. “Credo – aggiunge il capo del governo – che Italia Viva debba dare un chiarimento, ma non a me, a tutti gli italiani”.

Prima di rendere pubblica la sua rabbia, ne ha parlato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è edotto anche della possibilità che una pattuglia di “responsabili” possa intervenire in caso di defezioni renziane. Poi ha avvertito Nicola Zingaretti, ieri pomeriggio al telefono. E anche con lui ha convenuto che “se Renzi rompe, qualcosa succede”. Ci sono i forzisti di Mara Carfagna, i centristi dell’Udc e pure quelli di Italia Viva che non se la sentiranno di seguire le avventure dell’ex premier. Però la tenuta dei numeri è tutta da verificare, soprattutto in Senato: ieri sera, fonti di governo spiegavano che i primi tentativi di staccare renziani dal fu rottamatore a Palazzo Madama si sono rivelati infruttuosi. E la stessa Iv fa trapelare che “Renzi non vede smottamenti” e che i numeri per una maggioranza diversa “non ci sono”.

Invece alcuni big grillini assicurano che “diversi di Iv sono preoccupati, quasi spaventati dal gioco al rialzo di Renzi”. Di certo nel Movimento la sensazione diffusa è che Renzi “a questo punto voglia davvero farsi cacciare dalla maggioranza per cannoneggiare da fuori, e contrattare su tutto”. E il capo politico reggente, Vito Crimi, pare quasi auspicarlo: “Chi ha voglia di fare per il bene del Paese è benvenuto, per altro non c’è spazio”.

È in questo clima da coltelli che ieri sera si è aperto il Consiglio dei ministri. La scelta di Matteo Renzi di non far presentare le due ministre di Italia Viva è stata presa con sconcerto e giudicata “ingiustificabile”. Pazienza se Teresa Bellanova era a Mosca già dal giorno prima e alla riunione di governo non sarebbe andata comunque: l’importante è fare rumore. È la tesi del “bluff”, quella che fanno filtrare gli spin doctor del Nazareno, che sperano di ridurre a macchietta l’ex segretario del Pd.

Per questo, Nicola Zingaretti, ieri, si presenta nella sede del partito per illustrare il suo “Piano per l’Italia”, su cui avvierà una consultazione nei gazebo nell’ultimo weekend di febbraio. Ed è costretto ad ammettere che comprende lo sguardo attonito dei giornalisti che lo sentono parlare di “innovazione” e “rivoluzione verde” mentre intorno tutto frana. Ma la convinzione dei dem è che la linea della “responsabilità” paghi nei sondaggi e che l’unica arma sia continuare a battere sulla “agenda che da troppo tempo è annunciata e fatica a prendere forma”. Ovvero uscire dal “pantano”, come lo chiama Andrea Orlando.

La certezza è che il governo ieri sera è andato dritto e ha approvato il ddl con la riforma del processo penale, quella del 5Stelle Bonafede, con all’interno il lodo Conte bis che risolve il nodo della prescrizione. In barba alle ostruzioni di Renzi.