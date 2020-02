“Ernyaldisko” presenta la 13ª Fiera del Disco, CD e Vinile, nuovo, usato e da collezione a Pescara il 22 e 23 febbraio, Porto Turistico

ERNYALDISKO PRESENTA

LA 13ª FIERA DEL DISCO, CD E VINILE,

NUOVO, USATO E DA COLLEZIONE, A PESCARA

(INGRESSO GRATUITO)

Con il Patrocinio della Regione dell’Abruzzo e della città di Pescara, la Fiera del Disco è un appuntamento imperdibile per gli appassionati

di collezionismo, vinile e buona musica!

Al Porto Turistico il 22 e 23 febbraio l’evento che giunge alla sua tredicesima edizione

Pescara – Sabato 22 e Domenica 23 Febbraio 2020, presso il Porto Turistico Marina di Pescara, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

La 13ª Fiera del Disco di Pescara sarà aperta al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Troverete ad attendervi oltre 50 Espositori da tutta Italia e anche dall’estero – attentamente selezionati da Ernyaldisko – per una full immersion tra i vinili a 33, 45 e 78 giri, i MIX, i CD e i DVD. Saranno presenti Espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip- hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancherà propria nulla! Avrete occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

Vi regalerete un’immersione totale nel mondo della musica!

Durante i giorni della fiera sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

Potrete inoltre diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la vostra passione per la musica e per il vinile.

Servizi offerti in Fiera:

– Area Food & Drink;

– Ampio parcheggio Gratuito per tutti i partecipanti messo a disposizione dalla Marina di Pescara;

– Ingresso libero per gli amici a quattro zampe.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, legati da una grande passione per la musica e il vinile.

Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in Via Galata a Genova, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, e allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, CD, DVD e memorabilia originali, è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud.

Non perdetevi quindi questo eccezionale evento! Nelle giornate della Fiera potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, e avrete l’occasione di incontrare persone che condividono la vostra stessa passione per la musica.

Info e contatti: Ernyaldisko – Genova, Via Galata 106r

http://www.ernyaldisko.com/

FACEBOOK :

https://www.facebook.com/ernyaldisco

http://www.ernyaldisko.com/2018/04/fiera-del-disco-di-pescara/

