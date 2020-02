Guardia Sanframondi: “Un paese in attesa”

Manca poco alla scadenza elettorale della prossima primavera. Guardia oggi è un paese in attesa. Come un corpo penzolante nel vuoto, come un detenuto in attesa di giudizio. Come il caffè sospeso, ma in questo caso sospeso non è un credito ma un debito. Siamo guardiesi in lista d’attesa, sospesi sul ciglio del burrone, cittadini che vivono la sindrome della vigilia; una vigilia del voto sospesa nell’aria come un conto da regolare. Un paese in attesa a divinis. In attesa è chi da sempre vive l’impegno per la propria comunità come un esercizio provvisorio, in attesa è chi avverte la precarietà di un’alleanza col “sistema panziano” – ed è corrisposto nell’attesa dai suoi pseudo-alleati -, per non dire dell’eterno candidato che, in attesa della costituzione di un comitato ad hoc, vive in sospensione tra il sostegno al “sistema” che finge di detestare e l’attesa di tornare protagonista. In attesa è l’opposizione consiliare uscente in una fase di tregua tra visioni opposte e mal di pancia. In attesa è pure il forte potere enoico di questa comunità, biforcuto, che vive il suo lungo sabato del villaggio, in attesa di andare finalmente al governo della comunità. In attesa sono i papabili candidati per la regione Campania che voteranno in primavera. In attesa sono molti luoghi del mondo dell’associazionistico paesano, e la scuola. In attesa perfino i balli e i canti di gruppo, perché non si sa che faranno dopo i selfie di piazza, se darsi alla politica, restare nel limbo o sfumare. In attesa è Guardia, sono i guardiesi, nel loro autoritratto collettivo, racchiusi nella loro particolare sindrome di Stoccolma, una specie di selfie paesano al giro di boa di un decennio. Spettatori inermi e disgustati di opere e omissioni del “sistema”, dei suoi portaborse e portaombrelli che infuriano o pontificano sui social. D’accordo, i guardiesi non sono mai stati una massa compatta, non hanno mai avuto un solo pensiero. Ogni abitante di questa antica comunità è una repubblica indipendente, fa stato a sé, ha un’opinione a se stante che deriva anche dalle sue esperienze, dalle esigenze, dagli interessi e dai fatti personali. E ciascuno ha tanti pensieri per la testa che non passano dalla politica e dal teatrino inscenato in questi anni da questa pseudo-classe dirigente, dai social, ma toccano la loro vita, i loro problemi, le loro angosce private, quotidiane, familiari e lavorative. A voler fare come i cani e captare così gli ultrasuoni, portare a galla gli umori e i malumori, prevale la sensazione unanime di sconforto e di sospensione. Viviamo il bipolarismo delle frustrazioni e quando ci chiediamo come va, lasciamo la risposta ai sospiri e agli interrogativi – come si addice alle situazioni in attesa di soluzione – di chi, nonostante ogni verdetto, si sente raggirato, beffato, non considerato. Che razza di paese è questo se il potere sta da una parte e il consenso dall’altra? Se pure quello che vota contro il “sistema” è sconfortato e in attesa, perché crede di essere dalla parte giusta, si sente migliore, più avveduto o più onesto, e si vede ogni giorno smentito dalla realtà, non rappresentato dai suoi interlocutori, sconfitti, ridotti sempre più a minoranza? Tutti aspettano che succeda qualcosa di decisivo, che avvenga una svolta, un chiarimento, uno showdown. Si aspetta il voto della prossima primavera come ordalia o giudizio divino. Si aspettano mattanze e vertenze, si aspettano contese. Arrivare a un punto di svolta, tirare le somme, sentire che siamo a un giro di boa, alle conclusioni e agli scrutini. Stufo del continuo rimandare alla prossima puntata. Guardia resta un paese in attesa. Irrisolto. E aspetta che il venti-venti porti davvero venti di cambiamento.

Raffaele Pengue

Noi Cittadini per il Sud