Il Movimento tra i due cazzari

(Tommaso Merlo) – Ci siamo levati di torno un cazzaro e ne spunta un altro. Povera Italia. Se continua così la grande opportunità di cambiamento aperta il 4 marzo verrà sprecata definitivamente e il vecchio marciume avrà la meglio. Ma tra finire umiliati da qualche cazzaro e il voto, meglio il voto. La speranza è che i cittadini abbiano un sussulto di orgoglio e di lucidità nelle urne e gliela facciano pagare rilanciando il cambiamento con un voto di rottura ancora più imponente. Ed è possibile che accada. Alle politiche si fa sul serio e la gente s’informa ed esce di casa. La fotografia degli ultimi due anni che si ritroverà davanti è molto nitida nonostante il fumo giornalaio. I vincitori delle elezioni del Movimento si son dannati l’anima per realizzare quanto promesso. In gran parte ci sono riusciti nonostante siano stati costretti a cooperare con Lega e Pd. Hanno lavorato sodo, a volte hanno vinto, altre perso ma non hanno mai tradito e il modello “dei cittadini” ha retto bene nonostante qualche fisiologico traditore. Affinché cambi l’Italia dopo decenni di marciume ci vuole ovviamente più tempo, ma grazie al 4 marzo si è intrapresa la strada giusta. Con provvedimenti sacrosanti e con una politica pulita e al servizio esclusivo dei cittadini. La bontà di tale virata si misura dalla reazione violenta e implacabile del vecchio marciume che non ha dato un giorno di tregua al Movimento. Un’opera sfascista e restauratrice davvero impressionante. Governando con la Lega, il Movimento ha proceduto come un treno. Questo perché aveva il cassetto pieno di leggi già pronte e voglia di lavorare a differenza di Salvini che invece voleva sfruttare quel governo a fini personali. Ci ha provato ma gli è andata male. L’esperienza gialloverde ha messo in mostra tutti i limiti della Lega, un partito in balia dell’ego abnorme del solito cazzaro. Vecchio modello, vecchie idee. Un capo imprevedibile ed inaffidabile in cima, un gregge di pecore sotto. Governando col Pd, il Movimento è stato invece costretto a rallentare. Si è ritrovato a lavorare con una casta tecnocratica attaccata col nastro adesivo. Politicanti giurassici che si scannavano fino al giorno prima e che hanno smesso solo quando si son ritrovati una poltrona sotto alle chiappe flaccide. Rimasugli della vecchia sinistra senza idee se non quel peloso mondialismo neoliberista che li ha ridotti ai margini della politica in tutta Europa. Ma a rendere la situazione insostenibile è l’altro cazzaro che si è messo in proprio. L’altro ego abnorme e infarcito di vano rancore. Povera Italia. Da un cazzaro all’altro. Da decenni. Se continua così il Movimento dovrà scegliere se farsi umiliare e stare al potere tanto per starci, oppure ridare la parola ai cittadini. I giornalai danno il Movimento per morto, tornate locali e sondaggi presagiscono grigio, ma le elezioni politiche sono le politiche e per quel giorno il Movimento deve essere pronto. Di Maio si è dimesso da mo’. Che i portavoce trovino una stanza al più presto e ne escano solo con nuove stelle e nuove facce. Non tutto è perduto. Per colpa della sua arroganza, il vecchio marciume non ha prodotto nulla di nuovo. I due cazzari sono film spazzatura visti fino alla noia. Gli elettori che hanno votato per il cambiamento il 4 marzo, lo voteranno ancora.