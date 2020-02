“Innamorati della Libertà”: la Lega Salvini Premier nelle piazze della provincia di Benevento

Sabato 15 e domenica 16 febbraio la Lega Salvini Premier sarà nelle piazze della provincia di Benevento per presentare i progetti della Lega, ascoltare i consigli dei cittadini e raccogliere le firme di sostegno all’azione politica di Matteo Salvini.

“Ci stiamo battendo – dichiarano gli organizzatori – per un Paese più moderno, più sicuro, più efficiente, più concreto. Un Paese che difende a testa alta i confini e gli interessi nazionali. Ai gazebo ci sarà la possibilità di iscriversi alla Lega per poter partecipare, da protagonisti, ad una grande stagione di cambiamento per il futuro della nostra provincia e della nostra regione”.

Queste le piazze:

Benevento

Corso Garibaldi – Sabato 15, dalle 16.00 alle 20.00

Pontelandolfo

Piazza Roma – Domenica 16, dalle 15.00 alle 18.00

Montesarchio

Via A. Dominici – Domenica 16, dalle 9.00 alle 13.00

Sant’Agata de’ Goti

Viale Vittorio Emanuele III – Domenica 16, dalle 9.30 alle 13.00

San Bartolomeo in Galdo

Via Margherita – Domenica 16, dalle 10.00 alle 13.00

Fragneto Monforte

Piazza Aldo Moro – Domenica 16, dalle 10.00 alle 13.00

Bucciano

Via San Giovanni – Domenica 16, dalle 10.00 alle 13.00

Airola

Piazza della Vittoria – Sabato 15 e domenica 16, dalle 10.30 alle 13.00

Ceppaloni

Piazza Carmine Rossi – Sabato 15, dalle 15.00 alle 18.00

Circello

Via Roma – Domenica 16, dalle 9.00 alle 13.00

Paduli

Viale Libertà – Domenica 16, dalle 10.00 alle 13.00