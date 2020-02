Politici via da Rebibbia in taxi: “Torniamo a casa a testa alta”

“Mondo di Mezzo” – Primi effetti della decisione della Consulta che cancella l’applicazione “retroattiva” della Spazzacorrotti: sette condannati son tornati liberi.

(di Vincenzo Bisbiglia e Giampiero Calapà – Il Fatto Quotidiano) – “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. È ormai buio quando sembrano sospirare l’ultimo verso dell’Inferno dantesco della Divina Commedia Mirko Coratti, ex presidente dell’Assemblea capitolina, all’epoca potente del Pd romano, e Andrea Tassone, ex minisindaco di Ostia, eletto alla guida del municipio nel 2013 sempre nelle file del Pd.

Sono quasi le sette di sera, ieri, quando i due mettono il piede fuori dal carcere di Rebibbia. Pochi passi insieme in via Raffaele Majetti, un rapido cenno di saluto e la ritrovata libertà si materializza nei taxi che, caricati i borsoni e le buste, ripartono insieme con le loro vite verso le strade della Capitale imboccando la grande arteria, via Tiburtina, a quell’ora molto trafficata, per rientrare nelle proprie case.

È merito o colpa, dipende dai punti di vista, della Corte costituzionale che ha cancellato gli effetti retroattivi della cosiddetta legge “Spazzacorrotti”. Erano tornati dentro, infatti, lo scorso ottobre dopo il sigillo della Cassazione al processo Mondo di mezzo, fu Mafia Capitale. Nel corso dell’interrogatorio del processo di primo grado Salvatore Buzzi, l’ex ras delle cooperative rosse ormai ai domiciliari, raccontò che Coratti “chiese 100 mila euro per fare approvare la delibera sul debito fuori bilancio a favore delle cooperative”. Una mazzetta da versare “in chiaro” e la cui metà sarebbe stata destinata proprio a Coratti. “Ci siamo rivolti a Coratti perché era presidente del consiglio comunale: era il nostro riferimento”.

Di Tassone, che si dimise il 24 marzo 2015 da minisindaco di Ostia, Buzzi invece, come da intercettazione riportata nell’ordinanza del gip, disse: “Tassone è nostro eh… è solo nostro… non c’è maggioranza e opposizione, è mio”. Tassone incassò “somme non inferiori a 30.000 euro” per poi chiedere anche “un 10% in nero, il 10% in nero”. Soldi che il minisindaco ottenne per poter assegnare lavori come la potature delle piante e la pulizia delle spiagge.

Pochi minuti dopo si aprono di nuovo le porte del carcere su via Majetti. È il turno di Giordano Tredicine, ex onorevole capitolino, come vengono chiamati a Roma i consiglieri comunali, eletto col Pdl, già coordinatore regionale del Lazio di Forza Italia, braccio politico della potente e ricca famiglia di giostrai e caldarrostai che si trasferì a Roma da Schiavi di Abruzzo, in provincia di Chieti, nel 1959.

Anche Tredicine procede a passo stanco verso la libertà, c’è chi lo aspetta fuori per riportarlo a casa. La sorella Ilaria – pure lei in politica con un’esperienza da consigliere nel municipio di Romanina, Tuscolana e Don Bosco (Roma Est) tra il 2013 e il 2016 con Forza Italia – pochi minuti prima che il fratello esca dal carcere attacca: “Giordano è stato vittima di una ingiustizia e con lui tutta la nostra famiglia. In carcere non ci sarebbe dovuto proprio andare. Mio fratello non ha mai perso la forza d’animo. Non si è mai abbattuto. Anche in carcere, ha sempre mantenuto la fiducia. È stato ed è un grande uomo. Anche i suoi elettori, le persone che gli vogliono bene, non lo hanno mai lasciato da solo. Ritorna a casa a testa alta e noi siamo pronti ad accoglierlo”.

In tutto sono sette i condannati in via definitiva per il “Mondo di mezzo” incarcerati a ottobre in applicazione della legge Spazzacorrotti, che hanno lasciato ieri le celle dopo la pronuncia della Consulta per la bocciatura del divieto retroattivo di accedere a misure alternative per chi ha commesso reati contro la pubblica amministrazione, giudicato incostituzionale.

Oltre Coratti, Tassone e Tredicine, fuori anche l’ex dirigente regionale Guido Magrini, l’ex capo segreteria di Coratti, Franco Figurelli, l’ex collaboratore dell’allora potente Luca Odevaine, Mario Schina, l’ex responsabile tecnico del comune di Sant’Oreste, Marco Placidi.

E sceglie la giornata di ieri, forse non a caso, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per scrivere sui social: “Un anno fa è entrata in vigore la legge Spazzacorrotti, un momento di svolta fondamentale nella lotta a uno dei reati più diffusi in Italia. Il 18 febbraio, in Senato, ne parlerò insieme al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede”.