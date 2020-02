Da Serra a Recalcati: quei Gonzi di Repubblica

(di Daniela Ranieri – Il Fatto Quotidiano) – Essendo il sottoscritto uno dei milioni di gonzi che gli avevano creduto, forse farei meglio a tacere”, scrive Michele Serra su Repubblica parlando di Renzi.

Gli fa onore: non è da tutti ammettere di essersi fatti abbindolare da un individuo di levatura corrente.

“Ma in quanto gonzo che gli aveva creduto – prosegue – ho diritto di ricordargli che non è per dividere e litigare che lo votammo in tanti, ma perché si sperava che proprio la sua leggerezza post-ideologica… la sua modernità di 40enne, e perfino il suo cinismo, potessero servire ad aggiungere pezzi al centrosinistra”.

Purtroppo non è andata così: Renzi ha portato il Pd al 18%, se n’è andato convinto di avere il 40, si ritrova col 3. Ma confermiamo la ricostruzione: quando a noi pareva di avere già abbastanza elementi per ritenere Renzi il tipico bomba che si agita per farsi notare e poi si rivela una gran fregatura, Repubblica pompava la riforma costituzionale toscana come l’ultimo ritrovato del progresso.

A maggio 2016 Serra scriveva: “C’è una ineluttabilità, nel renzismo, che da un lato sgomenta, dall’altro chiede di compiersi”, il che gli “impediva di essere antirenziano”.

All’indomani del referendum ineluttabilmente perso, Serra firmò l’editoriale “La sinistra del no, no, no”, in cui attribuiva la Waterloo del leaderino al fuoco amico dei “soliti quadri di partito cresciuti nel materialismo dialettico”, “mollemente adagiati nell’eternità virtuosa dell’opposizione”, capaci di plagiare 20 milioni di persone contro l’innovatore tosto e progressista.

Il cinismo di Renzi gli pareva ancora leggerezza utile alla causa (come s’è visto, non è utile neanche a Renzi: dal letame nascono fiori, dal cinismo di Renzi nasce Marattin).

Intanto lo psicanalista della Leopolda Massimo Recalcati ci dava dei conservatoristi, paternalisti e masochisti.

Come la Storia ha dimostrato, non eravamo niente di tutto questo. A costo di essere didascalici: loro erano gonzi, noi eravamo lungimiranti.