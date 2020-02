Andrea Scanzi: “Bella l’ipotesi di studiare la caccia nelle scuole”

Poi arriva questa strepitosa notizia. Barbara Mazzoli, esponente di Fratelli d’Italia e consigliera alla Regione Lombardia, ha fatto un bell’intervento che pareva proprio in difesa dell’ipotesi di studiare la caccia nelle scuole. Daje! In effetti ammazzare gli animali è educativo e “interdisciplinare”. Bello. Bellissimo. Non siete d’accordo? “I vostri sono e rimarranno pregiudizi e ottuse presunzioni”. Dopo le polemiche, tal Mazzoli ha detto d’esser stata male interpretata. Nel suo profilo ha scritto un lungo post pacificatore: “Non ho mai proposto e né mai ho pensato di farlo, di insegnare ai ragazzi, e tantomeno ai bambini, a “sparare agli animali” (..) Sono semplicemente intervenuta a difesa di un assessore del mio partito, Elena Donazzan, che per aver parlato di questo argomento è stata frontalmente attaccata dalla LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia). L’assessore Donazzan ha parlato di “conoscenza in tema di caccia per difenderla dai pregiudizi”. Parla, quindi, di “conoscenza””. Se volete, potete leggere nella sua pagina il post integrale.



Ora: io sono vegetariano dal 2001, tra un cane e Gasparri salvo il cane, tra un’upupa e Pelattin salvo l’upupa (augurando a tutti e quattro una salute di ferro per sette secoli, s’intende). Quindi sono fatto a modo mio. E me ne vanto pure. Ma tale “idea” mi suscita tre riflessioni. La prima è che quasi sempre in Italia abbiamo una destra aberrante. La seconda è che anche solo pensare che ammazzare un animale sia “educativo” significa avere il cuore foderato di ghisa (o di pecunia). La terza é che chiunque consegnerà il mio paese a questa destra abominevole qua, a partire dalla diversamente lince di Rignano, avrà colpe enormi, totali e non emendabili.