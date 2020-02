Il Chieti Calcio Femminile batte il Salento Women in trasferta e vola al terzo posto

il Chieti Calcio Femminile conquista una prestigiosa vittoria in trasferta contro il Salento Women: al Comunale di Collepasso finisce 3-1 per le neroverdi grazie alle reti di Scioli, Giulia Di Camillo e Vukcevic.

È stato un match duro e combattuto, come si prevedeva alla vigilia, che ha visto le ospiti reagire bene dopo la rete di Costadura e portare a casa un risultato importante e prestigioso.

Grande equilibrio nel primo quarto d’ora, spezzato poi dal gol di Costadura al 16′ che batte Falcocchia direttamente su calcio di punizione dal limite dell’area. Ottima la risposta del Chieti che da quel momento inizia a portarsi costantemente in attacco e prende in pugno il match. Al 20′ clamorosa occasione per Vukcevic che in mischia in area prova il pallonetto sul portiere, ma la sfera, dopo aver preso in pieno la traversa, torna in campo. Anche Scioli tre minuti più tardi se ne va in velocità, ma non riesce a concludere. L’appuntamento con il gol però per lei è solo rimandato perché al 26′, ben lanciata in profondità, trafigge Errico.Il raddoppio del Chieti arriva con un bolide su calcio di punizione da 40 metri di Giulia Di Camillo al 40′. Si va così al riposo con le neroverdi in vantaggio per 2-1.

Nei primi quindici minuti del secondo tempo il Salento si porta costantemente in avanti per cercare di riequilibrare le sorti della gara. Il Chieti non riesce ad uscire dalla propria metà campo e soffre soprattutto su alcuni pericolosi palloni messi al centro dell’area con punizioni dalla fascia che creano apprensione.

Su uno di questi calci piazzati è brava Falcocchia a deviare la sfera sul palo, ma il guardialinee aveva comunque fermato il gioco. In una delle poche sortite verso la porta di Errico il Chieti conquista un calcio di punizione dal limite trasformato da Vukcevic aggirando la barriera e battendo imparabilmente Errico.

È la rete del 3-1 che chiude definitivamente i giochi al 18′. Il Salento prova a reagire, ma il Chieti controlla ed ha anche l’occasione per il poker al 39′ con la neo entrata Di Domizio che non riesce a deviare il pallone dopo un errore difensivo. Finisce 3-1 per le neroverdi che con questo successo si portano al terzo posto in classifica a quota 31 punti davanti al Sant’Egidio e Sicula Leonzio appaiate a 30. Ora c’è la pausa: si riprenderà domenica 3 marzo quando il Chieti sarà impegnato in casa contro la seconda forza del girone, la Ludos Palermo.

Tabellino della partita:

Salento Women – Chieti Calcio Femminile 1-3

Salento Women: Errico, Sozzo, Guido, Felline, Polo, Costadura, Coluccia (1′ st Margari), Cucurachi, De Benedetto, Cazzato, D’Amico, Lazoi.

A disp.: Ouacif, Vitti, Durante, Rollo, Erroi.

All.: Indino Vera

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, De Vincentiis, Ferrazza, Benedetti, Vukcevic, Di Camillo Giulia, Gangemi, Giuliana (34′ st Di Domizio), Carnevale, Scioli (10′ st Di Sebastiano).

A disp.: Seravalli, Lacentra, Colecchi.

All.: Di Camillo Lello

Arbitro: Giudice di Frosinone

Assistenti: Scapati di Taranto e Mancini di Brindisi.

Ammonite: Sozzo (S), Giuliana e Di Domizio (C).

Reti: 16′ pt Costadura, 26′ pt Scioli, 40′ pt Di Camillo Giulia, 18′ st Vukcevic

IMPRESSIONI POST PARTITA:

Mister Lello Di Camillo: “Veniamo da tre vittorie dopo aver perso nella prima di ritorno contro il Pomigliano, partita nella quale non abbiamo, tra l’altro, certamente sfigurato. I tre punti conquistati contro il Salento hanno un valore decisamente importante perché arrivati al cospetto di un’ottima squadra: andare a vincere sul loro campo segnando tre gol è stato un ottimo segnale. Venivamo anche da un periodo pieno di problemi e situazioni particolari: abbiamo perso qualche ragazza per strada, anche Fischer ha lasciato l’Italia. La squadra ha comunque reagito bene, contro il Salento ha offerto un’ottima prestazione. Sto dando sempre più minutaggio alle ragazze più giovani: ha giocato tutta la partita De Vincentiis, sono entrate nel secondo tempo Di Sebastiano e Di Domizio. Continuo a seguire la linea che avevamo sin dalla stagione scorsa: dare spazio alle ragazzine e costruire per il futuro. Siamo stati bravi un po’ tutti, sia la società che le giocatrici, a gestire quel momento un po’ negativo che c’è stato circa venti giorni fa: non è tutto risolto, ma l’intelligenza di tutti potrà portare alla risoluzione definitiva della cosa. Speravo di andare a vincere in Salento: avevamo vinto le due partite precedenti contro squadre che erano meno forti di noi, ma cogliere una vittoria contro il Salento ci ha dato morale. Noi abbiamo bisogno di autostima, sappiamo che per restare ad alti livelli in questi campionati occorrono esperienza e tanti altri fattori. Sono proiettato a lavorare per il futuro: siamo ora al terzo posto, vogliamo correggere gli errori fatti magari in precedenza per poter migliorare i risultati della scorsa stagione. Ci stiamo riuscendo visto che siamo già a 31 punti contro i 28 conquistati nel passato campionato. Ci aspetta un trittico di partite difficile nel quale dovremo dimostrare di essere all’altezza e di esserci tirati fuori dalle problematiche di gioco e di gruppo avute. Affronteremo fra quindici giorni la Ludos in casa e poi due trasferte durissime contro il Catania e il Sant’Egidio. Spero che riusciremo a dimostrare di poter tenere quantomeno la terza posizione che per noi significa un ottimo risultato. La società è solida ed ha buone prospettive per il futuro: abbiamo incrementato il settore giovanile sul quale puntiamo molto ed ora dobbiamo lavorare al meglio. Siamo al terzo posto e ce lo vogliamo tenere anche se siamo seguiti a stretto giro da altre squadre: chiudere a fine anno così per noi sarebbe un risultato di prestigio”.

