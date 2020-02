Il servilismo dei media condizionato dal conflitto di interessi di certa editoria

(Paolo Caruso) – Ancora una volta i media servili sempre al potere dei partiti tradizionali con argomenti che esulano dalla logica normale delle cose e dal buon senso, in riferimento alla manifestazione dei pentastellati tenutasi a Roma in piazza Santissimi Apostoli, hanno focalizzato l’attenzione non sui veri motivi portati avanti dai 5S (lotta al ripristino dei vitalizi, ecc..) ma sul fatto che la scelta di una piazza più piccola rispetto a quella di San Giovanni sarebbe stata legata alla facilità del suo riempimento, così da apparire affollatissima all’occhio indiscreto delle telecamere e dei cronisti, oppure millantando senza alcun fondamento la borghesizzazione dei rappresentanti del movimento 5S solo per l’arrivo del ministro in auto blu con tanto di autista e scorta. L’indottrinamento e l’asservimento di certa stampa, l’assoluta marginalità a volte dei contenuti, associata spesso a vera e propria disinformazione, fanno si che la disaffezione dei lettori utenti ha raggiunto nel corso degli anni livelli elevati con la conseguente marcata riduzione della vendita dei giornali, con una crisi ormai irreversibile dell’ editoria che resta in vita solo grazie alle elargizioni non disinteressate di certa politica, come accade del resto ad un malato terminale che stando attaccato alla bombola di ossigeno con il suo flusso continuo riesce a sopravvivere.

E’ tempo di cambiare rotta e rivedere tutto il campo dell’ editoria e dell’ informazione; informazione (carta stampata,radiotelevisiva, ecc..) che deve essere veramente libera, al servizio dei cittadini e non condizionata dalle lobby, dai potentati, o da logiche di partito.

Tali condizioni sono ormai così radicati nella società che pochi riflettono su quanto è accaduto nel mondo dell’informazione. La verità è quella che ci propinano i media? O è soltanto la punta dell’iceberg oppure non esiste?

I lettori sono drammaticamente frastornati da una miriade d’informazioni, spesso in contraddizione, rispetto alla verità che nessuno osa dichiarare. Mi chiedo se alcune notizie spesso pubblicate su FB siano lo specchio della verità o anch’esse manipolate. La crisi della stampa con la sua scarsa libertà di espressione pare arrivata ad un punto di non ritorno e occupa a livello internazionale il settantesimo posto della apposita classifica. A quando quindi la riforma dell’editoria con i suoi marchiani conflitti di interessi?