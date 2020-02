La filosofia dell’acciuga

Dalle mie parti si dice “occhiu vivu comu a saidda salata” per raccomandare cautela, il che è un paradosso poiché la sarda salata oltre che morta è stata pure trattata per divenire una pietanza pronta all’uso; ed in effetti è così, la sardina teme le fauci dei pescecani per istinto, simboleggianti terrore ed odio, ma dei marinai se ne fotte perché non li capisce, anzi, magari ci si fa pure la foto assieme, sorridendo, tanto quelli non odiano mica, magnano e basta. È la filosofia del bianco e del nero, vecchia come il mondo ma sempre efficace, per cui se nell’uno si individua un nemico, chi gli si contrappone, o finge di farlo, deve per forza essere dalla propria parte, anche se molto più pericoloso, dato che costerebbe in termini di vite molto meno riempire la pancia di uno squalo che una rete da pesca. Vallo a spiegare ad una sarda.



Le vedi ammucchiarsi nelle piazze, cantando, dichiarare di voler essere il popolo che la politica degli esperti ha sempre sognato: una pletora di decerebrate che pretende toni bassi al posto di argomenti seri, barattando diritti e morsi della fame che non ha ancora sentito per campagne di uguaglianza ed integrazione di facciata, senza chiedersi chi sovvenzioni i palchi costosi, sostenga le spese organizzative e spinga all’inverosimile le campagne mediatiche. Ovvio che molti vecchi volponi le ringrazino, gli si buttano nel piatto da sole, manco gli pare vero. Ma è in televisione che i pescetti danno il meglio di sé, presentati con tutti gli onori come si fa con gli ospiti di riguardo, o la portata principale, inanellando figure imbarazzanti a voler essere benevoli, tanto da mettere in difficoltà i conduttori costretti a tripli salti carpiati con avvitamenti dal coefficiente inumano per evitargli figure da imbecilli congeniti, tipo quando la maestra era costretta per pietà a chiedere l’argomento a piacere.



In fondo che pretendere da una sardina: quella nuota e mangia plancton, seguendo il branco ed allarmandosi solo in vista di pinne sospette, chiedere che abbia anche un’opinione su vitalizi, giustizia, lotta alla povertà o qualsiasi altra cosa la circondi sarebbe davvero meschino. Finché utili alla causa continueranno ad imbandire le tavole della casta che le illude e ringrazia per averne tramutato il bavaglio in bavaglino, finché utili alla causa continueranno a saturare i palinsesti con guizzi di vuota vivacità, ignare che davanti ad un giornalista vero non ne rimarrebbe che la lisca…