Le opere dell’artista sannita Vallone a Dubai

Le opere di Vallone in mostra a Dubai. L’architetto e artista di Telese Terme (Bn) parteciperà all’Emirates Art Festival in programma nell’emirato di UMM AL QUWAIN (CO. ABU DHABI – DUBAI). La mostra presenterà una selezione di autori provenienti da tutto il mondo e scelti dai curatori, galleristi, critici, storici dell’arte, giornalisti del Comitato Scientifico del Museo MIIT di Torino e di Artissima Art Gallery di Dubai. Il grande evento si terrà dal 19 al 23 febbraio 2020 all’Umm al Quwain Cultural Center, la sede istituzionale del MINISTERO della CULTURA dell’Emirato di Umm al Quwain. Vincenzo Vallone sarà presente con diverse tra le sue apprezzate opere in lamiera.