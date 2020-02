Le “perle” della settimana

(pressreader.com) – di Marco Travaglio – Il Fatto Quotidiano – La campagna di primavera. “Renzi prepara una campagna nazionale sul reddito di cittadinanza” (Corriere della sera, 16.2). Vuole la villa di cittadinanza.

Accontentiamolo. “Aut aut di Renzi: basta vivacchiare o noi siamo fuori” (Sole-24 ore, 13.2). Appello al governo: allora vi prego, vivacchiate.

Il portafortuna. “Oggi vinciamo” (Matteo Salvini, segretario Lega e tifoso del Milan, sul derby finito 4-2 per l’Inter, Corriere, 9.2). Fassino, è lei?

La banda del Bugo. “Saremmo diventati amici anche se non fossimo stati musicisti, a Sanremo ci andiamo con una canzone che si chiama ‘Sincero’ perché racconta la sincerità del nostro rapporto… Siamo nati per duettare insieme… grande intesa” (Morgan e Bugo, una settimana prima della rissa con insulti, botte e morsi a Sanremo, Sorrisi e Canzoni tv, 1.8). Renzi, è lei?

Roba da denuncia. “Per voi e per questo splendido Paese c’ero, ci sono e ci sarò sempre!” (Salvini, Facebook, 4.2). É passato alle minacce.

L’elogio funebre. “Lo spettro dei responsabili ha spento l’ardore di Renzi, ma la sua battaglia è giusta” (Renato Schifani, Il Dubbio, 15.2). Sono soddisfazioni.

Meriti storici. “Formigoni in cella per un errore di Bonafede” (Renato Farina, Libero, 13.2). Scusi, Bonafede, non è che potrebbe fare un altro errore anche su Farina?

Ci mancherebbe. “Berlusconi ai suoi: ‘Nessun aiuto sulla prescrizione” (il Giornale, 15.2). Ne ho avute già 9 e aspetto la decima.

Tutto d’un pezzo/1. “Ora un’area civica progressista” (Lorenzo Fioramonti, ex 5S, ex ministro dell’Istruzione, il manifesto, 15.2). Parola di uno che era viceministro con la Lega e s’è dimesso dal governo col centrosinistra.

Tutto d’un pezzo/2. “Un altro governo non è tabù” (Fioramonti, ibidem). Così rifaccio il ministro e mi ridimetto.

Il cinefilo. “The New Pope è una cosa spregevole, questo Sorrentino è davvero una persona inquietante, squallido tentativo di demolire la Chiesa e i cattolici, vergogna Sky Uno” (Maurizio Gasparri, FI, vicepresidente del Senato, Twitter, 2.2). Poi l’hanno sedato e gli hanno spiegato che non era un documentario.

Imbarazzi. “Franceschini: ‘Sulla giustizia avete la stessa posizione della Lega’. E Boschi: ‘Chi ti dice che questo mi imbarazza?’” (Il Foglio, 9.2). Giusto: chi sta con Renzi non può imbarazzarsi a stare con Salvini.

I Pisapii. “Travaglio estrapola le frasi dal contesto… diffonde fake news e cioè che i difensori anzichè fare il loro dovere fanno di tutto per allungare i tempi dei processi” (on. avv. Giuliano Pisapia, Corriere della sera, 9.2). “Il centrodestra chiede giustizia celere, ma nei processi usa tutti gli strumenti dilatori per evitare che si giunga a sentenza o far scattare la prescrizione. Vogliono condanne veloci e pene certe solo per deboli ed emarginati”, “Un conto sono i diritti di difesa, un altro l’uso sistematico e strumentale di impedimenti per bloccare il corso della giustizia, allungare i tempi e arrivare alla prescrizione”, “Previti non vuole l’accertamento della verità, ma solo l’impunità con la prescrizione” (on. avv. Pisapia, avvocato di parte civile per De Benedetti nel processo Mondadori, 1.4, 23.4 e 3.11.2001). Ricapitolando: la prescrizione è una porcata quando Pisapia è parte civile; è cosa buona e giusta quando Pisapia è difensore e/o parlamentare.

Gombloddo! “I 5Stelle in piazza contro i vitalizi? Pensino piuttosto ai decreti sicurezza. Da loro riceviamo solo attacchi, da quando è uscita la foto con Benetton hanno rivelato il terrore che hanno nei nostri confronti, forse l’uscita di Stephen Ogongo dalle sardine romane non è stata casuale” (Mattia Santori, fondatore delle Sardine, Repubblica, 15.2). Eh sì, dev’esserci per forza sotto un complotto dei pesci palla.

Vietato ai Minoli/1. “Lo spot elettorale con Craxi nel 1987 lo rifarei. Vada a rivederselo e faccia i confronti con l’oggi. Certo che era uno spot, però ci misi la mia faccia, non finsi che non lo fosse” (Giovanni Minoli, Corriere della sera, 16.2). Ah beh allora.

Vietato ai Minoli/2. Forse sono troppo libero” (Minoli, ibidem). Uahahahahahah.

I titoli della settimana. “I viaggi dell’inglese ‘superuntore’. Si chiama Steve Walsh, ha 53 anni” (Repubblica, 11.2). “Coronavirus, guarito il cittadino inglese super ‘untore’” (Il Messaggero, 11.2). “Il viaggio del paziente inglese che ha infettato 11 persone” (Repubblica, 12.2). “Il superuntore e i termoscanner nelle stazioni” (Pomeriggio 5, mediasetplay.it, 12.2). “Russa evasa da quarantena, era in gabbia” (Ansa, 12.2). Seguono commenti pensosi e stupefatti sulle misteriose origini della psicosi da coronavirus.