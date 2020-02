Telese Terme (BN): “Sii Saggio, Guida Sicuro”, il roadshow fa tappa nel beneventano

Giovedì 20 febbraio alle ore 09:30, il roadshow “ Sii Saggio, Guida Sicuro”, giunto alla sua ottava edizione, che punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale, delle misure di prevenzione e della tecnologia, aprendo le porte al dibattito e al confronto tra Famiglie, Scuole, Enti Locali e Forze dell’Ordine per sensibilizzare i giovani ai corretti comportamenti da assumere in strada, in collaborazione con la Fondazione Gerardino Romano, farà tappa nella città di Telese Terme. Sarà il sindaco Pasquale Carofano ad ospitare la ventitreesima tappa del progetto Sii Saggio, Guida Sicuro presso la “Sala Goccioloni” ubicata nel parco di Telese Terme. Ai saluti del sindaco, Carofano, del Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta, del Comandante di Compagnia dei Carabinieri di Cerreto Sannita Francesco Altieri, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Telesi@ Domenica Di Sorbo, del Presidente della Fondazione Gerardino Romano Felice Casucci e di Maria Luisa Simonelli, sorella dell’avvocato Giovanni Simonelli, scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale e promotrice del Premio “Giovanni Simonelli”, saliranno in cattedra per spiegare agli oltre 100 studenti del territorio telesino presenti all’evento, le principali regole dettate dal codice della strada e l’importanza di assumere un corretto comportamento da pedoni, passeggeri e ciclisti, Francesco Bozzi, Assessore alla Sicurezza del Comune di Telese Terme, Pasquale Di Mezza, Comandante della Polizia Locale di Telese Terme, Salvatore Tornatore, Comandante dell’Aliquota Radiomobile di Cerreto Sannita, Alessandra Franciosa dell’Università di Napoli Federico II e Referente del Progetto Scuola dell’Associazione Meridiani, Roberto Fasanelli, Professore di Psicologia Sociale dell’Università di Napoli Federico II e Responsabile monitoraggio e valutazione del progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, Alfonso Montella, Professore di Sicurezza Stradale dell’Università di Napoli Federico II e Presidente della Commissione Scientifica Associazione Meridiani e Antonio Vetrone, Dirigente della sez. Polizia Stradale di Benevento. Coordinerà i lavori Gianluca Brignola, Giornalista de Il Mattino.

Il progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, prevede la partecipazione delle classi degli istituti di primo e secondo grado della Campania al “Concorso di idee – Inventa una soluzione per la sicurezza stradale!”, che consiste nella proposizione di una soluzione per il miglioramento della sicurezza stradale e nell’assegnazione di premi. La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 3 aprile 2020 alle ore 10,00 a Piazza del Plebiscito a Napoli, dove sarà allestito il Villaggio “Sii saggio, Guida Sicuro” nel quale saranno presentati agli studenti materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale informativo da parte degli Enti coinvolti nel progetto alla presenza di testimonial del mondo dello sport e dello spettacolo.