Con i poveri i soldi non ci sono mai

Presi alla gola – La formula trovata darà vita a contenziosi, ma comunque si faccia la legge.

(di Domenico De Masi – Il Fatto Quotidiano) – Secondo le stime di Lavoce.info e Osservatorio Cpi nel solo biennio 2016-2018 per salvare le banche e tutelare chi vi aveva depositato i propri risparmi, gli stanziamenti pubblici complessivi sono stati compresi in una forchetta che va dai 23 ai 30 miliardi circa.

Quando si tratta di risparmiatori, cioè di persone che, oltre ad avere di che vivere oggi, hanno anche messo da parte un bel gruzzolo con cui vivere domani, non si va tanto per il sottile e i soldi si trovano. Quando, invece, si tratta di poveri o di sfruttati all’ennesima potenza, allora si spacca il capello in quattro.

Se non ci fosse un esercito industriale di riserva fatto di immigrati costretti a qualunque lavoro sfiancante e sottopagato pur di sfamare se stessi e le proprie famiglie, se non ci fossero badanti disposte ai servizi più umili, asservite con contratti truccati e retribuite con salari di fame, nei vigneti non si farebbero vendemmie, nelle serre non si raccoglierebbero pomodori, nei cantieri non si costruirebbero case, nelle case non si assisterebbero i vecchi. Insomma, un Paese in cui 7 persone su dieci si dicono credenti, 3 su dieci praticanti, 10 su 10 con la coscienza a posto, si discute da due anni se adottare un salario minimo come già avviene in tutti i Paesi europei e se questo salario minimo debba essere di 9 euro lordi o di 9 euro netti, o di 5 euro o di 7 euro o, come pare che piaccia ai più, di 7,5 euro.

I sindacati, che finora non sono riusciti a ottenere uno straccio di contratto collettivo capace di assicurare la sopravvivenza ai dannati della terra, ora pretendono che siano proprio essi incapaci a occuparsene e che la legge non si intrometta in questa faccenda. Per acquietarli, il governo sta scendendo a un compromesso: al posto di una cifra fissa ex lege, che avrebbe il vantaggio di essere semplice, chiara e di facile applicazione, si ripiega su una soglia minima, pari al 70% del valore mediano delle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali.

Per calcolare il valore mediano delle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali occorre tenere presente che ce ne sono 888 depositati presso il Cnel, di cui almeno 300 sono da considerare “regolari” secondo Tiziano Treu, presidente dello stesso Cnel. Ciò significa che, per calcolare il 70% delle retribuzioni previste da queste centinaia di contratti, occorrerà un bilancino che – non è difficile indovinarlo – sarà puntualmente contrastato da una delle tante parti in causa. Per evitare ricorsi e polemiche, ovviamente occorre una commissione. E infatti se ne prevede una istituita presso il ministero del Lavoro, presieduta dal ministro del Lavoro e composta da funzionari del ministero, dell’Inps, dell’Istat e di tutte le parti sociali. Resta inoltre da decidere quali contratti siano degni di essere considerati “stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Il lavoro che ha portato a questo labirinto bizantino è stato dichiarato dai protagonisti “proficuo e positivo”. Poteva venirne fuori una legge semplice e chiara, così come in un primo momento avevano proposto il Pd da una parte e il M5S dall’altra, quando erano partiti contrapposti. Ora che sono alleati, il compromesso prevale sulla logica e il risultato, quando diventerà legge vigente, darà luogo a mille contenziosi.

Ma, presi alla gola, non ci resta che invocare una soluzione del caso, qualunque essa sia. Mentre i governanti discutono e ingarbugliano, centinaia di migliaia di lavoratori inermi subiscono livelli inauditi di sfruttamento. E la pazienza con cui essi li subiscono, ha un limite comprensibile.