Renzi al governo: “Conte abolisca il Reddito di cittadinanza”

(affaritaliani.it) – Se non viene ritirata la proposta Bonafede sulla prescrizione presentera’ una mozione di sfiducia al ministro Bonafede entro Pasqua? “Penso proprio che sara’ cosi’. Spero che ci sia buonsenso e si arrivi all’accordo”. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Porta a porta.

Prescrizione, Renzi: Pd sposi pure M5s. Non morirò grillino

“La frase sulla tigre di carta l’ha detta un autorevole dirigente del Pd. Sono stati giorni brutti di polemica. Ma io non sto votando con l’opposizione, è il Pd che ha cambiato idea sulla prescrizione”. Lo ha detto Matteo Renzi ospite di Porta a Porta. “Ci sono i giustizialisti come i 5 stelle, e noi che siamo garantisti. Dobbiamo rivendicare il diritto di esprimere la nostra opinione, non possiamo diventare la sesta stella, non voglio morire grillino – ha aggiunto – Se il Pd vuole sposarsi con i grillini faccia pure”.

Renzi: hanno provato a farmi fuori e non ci sono riusciti

“Hanno provato a farci fuori dalla maggioranza, non ci sono riusciti. Hanno provato a mettere insieme i parlamentari ‘responsabili’. La prossima volta farebbero meglio a riuscirci”.

Governo, Renzi: abbasserei polemiche. Lo dico a Delrio

“Non è solo sulla giustizia, è sull’economia, sulle infrastrutture… Abbasserei le polemiche, lo dico al capogruppo alla Camera del Pd che dice ‘non tollereremo’”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Governo, Renzi: non tiro la corda per un fatto personale

“Non voglio fare il gioco della corda per un fatto personale, è diverso. Se sei convinto che se si aumenta l’Iva l’Italia va a rotoli, devi farla questa battaglia, anche se rischi di perdere la poltrona”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Governo, Renzi: non credo cadrà se Bonafede sfiduciato

“Se Bonafede verrà sfiduciato, non credo che cadrà il governo. Io sono però ottimista”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Giustizia: Renzi, litighiamo per idee non perchè rompo scatole

“Non stiamo litigando perchè Renzi è un rompiscatole ma perchè vogliamo opere pubbliche che servono agli italiani. Ci sono delle cose per cui le idee vengono prima degli interessi. Dire che non accetteremo una visione giustizialista vuole dire che facciamo battaglie per cose giuste: gli italiani in questi anni hanno pagato 760 milioni di euro per errori della giustizia”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. “Mi dicono che ho un caratteraccio, salvo poi darmi ragione. Ma il caratteraccio è un problema mio e di mia moglie…”, ha aggiunto il leader Iv.

Infrastrutture, Renzi: commissari per evitare recessione

“La situazione economica è molto grave, la Cina è in difficoltà economica e ora con il Coronavirus calerà di altri due punti di PIl. C’è la Brexit e c’è la Turchia che entra nei nostro pozzi. Se arriva la recessione significa che i posti di lavoro saltano. In un clima normale forse Pd e M5s respingerebbero la proposta dei commissari, ma in questo clima straordinario dobbiamo sbloccare le opere pubbliche”.

Governo, Renzi: guardiamoci negli occhi. Così non si va avanti

“Purtroppo è vero: trovo anch’io questo astio nei miei confronti. Io mi domando da cosa derivi tutto questo, c’è un elemento caratteriale, ma questo non può bastare in politica. Sulla giustizia dico le cose che dicevo quando ero premier”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. “Io non avrei mai votato quel decreto sulle intercettazioni che voteremo domani, lo voto per carità di patria. Vengono da me e mi dicono ‘o così o pomì’. Penso che tutti noi dovremmo darci una regolata. Non credo che una persona sola possa decidere tutto, ma non credo nemmeno che si possa continuare in questo gioco di equilibri. Guardiamoci negli occhi e diciamoci che così non si va avanti”, ha aggiunto il leader Iv.

Riforme, appello Renzi: cambiamo regole per ‘sindaco d’Italia’

“Siccome non si può andare avanti con le scene che abbiamo visto, faccio un appello a tutte le forze politiche: fermiamoci un secondo e portiamo il sistema dei sindaci a livello nazionale, cambiamo le regole per eleggere il ‘Sindaco d’Italia’, una persona che sta lì per cinque anni. La soluzione è l’elezione diretta del presidente del Consiglio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

Riforme, Renzi: non si vota nel 2020. Ora ‘Sindaco d’Italia’

“Quand’anche si rompesse la maggioranza di governo, per la fase politica che stiamo vivendo non si può votare fino all’autunno. Peraltro non si è mai votato in autunno. Non si voterà prima del 2021. Comunque bisogna fare una legge elettorale, quindi è il momento di guardarsi negli occhi e pensare prima agli italiani e poi ai partiti”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta. “Per il mio partito, che ha un consenso basso, attorno al 4 per cento, ci sarebbe tutto l’interesse a non fare questo passaggio”, ha aggiunto il leader Iv.

Riforme, Renzi: giusto che ministri siano revocati da premier

“E’ evidente che io ho le mie idee e direi che è più giusto un sistema in cui un primo ministro può revocare i ministri di uno in cui c’è bisogno della mozione di sfiducia individuale, o delle dimissioni. La funzione del Presidente della Repubblica è quella di garanzia, verrebbe meno il potere di designazione. E’ il Presidente della Repubblica che svolge le consultazioni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.