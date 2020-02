Chiamate l’ambulanza

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – “Grrrr…”. Prima di entrare nello studio di Bruno Vespa, Matteo Renzi prova a riprodurre il ruggito della tigre. Non resiste alla battuta, né alla provocazione (“una tigre di carta” l’ha definito Goffredo Bettini), ma il ruggito gli esce un po’ incerto. O forse semplicemente logorato. Ha già pronta la petizione per “il Sindaco d’Italia”: l’elezione diretta del premier, che si porta dietro una riforma costituzionale. Una sorta di deja-vu, che lo fa ripiombare immediatamente nell’“Italia che dice sì”,. Anno 2016.

Peccato che poi l’Italia disse no.

Mentre lo aspetta, un Bruno Vespa più curvo di quello dei tempi d’oro fa su e giù per il bar. Set allestito per il siparietto che precede la registrazione. Renzi arriva alle 18 e 15. Spremuta d’arancia, sorriso un po’ tirato, Matteo si avvia a giocarsi l’ennesimo azzardo. Gli amici raccontano che è nervoso perché dalla mattina su tutti i siti ci sono le anticipazioni di quello che ha deciso di dire: la proposta di riforme, la chiamata a tutti per il governo istituzionale. La “sfiducia” a Giuseppe Conte, di cui si parlava negli scorsi giorni non arriverà esplicita. Il gioco è quello di far impazzire ancora di più la maionese, convergere su un’operazione lanciata da Giancarlo Giorgetti a dicembre (fare tutti insieme le riforme), lanciare un piano inclinato che porti il premier al fallo di reazione.

In mattinata, in Senato, si alza per una replica a Conte (che fa l’informativa in vista del Consiglio europeo). “Lei signor presidente ci rappresenta appieno nelle sedi europee”. La tattica della confusione va avanti per tutto il giorno. Iv dice sì alla fiducia al Milleproroghe alla Camera. Ma vota con l’opposizione sulla proposta Costa, che abolisce la norma Bonafede sulla prescrizione (bocciata per un soffio in Commissione Giustizia a Montecitorio). Poi annuncia il sì alla fiducia sulle intercettazioni.

Si presenta in abito scuro e camicia bianca (la divisa da premier che fu). “Se il premier o qualche suo collaboratore vogliono sostituirci non c’è niente di male, ma la prossima volta farebbero meglio a riuscirci”, è la linea. Annuncia la sfiducia a Bonafede, prima di Pasqua. “Ma il governo non cade” (falso: un momento dopo, l’esecutivo non esiste più). Tempi spostati a dopo le nomine. L’ex premier si schernisce: “Le ultime nomine le ho fatte io da premier”.

Pare che il governo voglia confermare i vertici delle maggiori partecipate e che non gli spetti molto. Una battuta dopo l’altra non smorza la tensione. “Ci sono due modi di far politica. Il primo modo è Lines Notte assorbe tutto. Quello di chi assorbe qualsiasi proposta fatta pur di mantenere la seggiola”. Renzi ne parla come di una cosa che non lo riguarda, peccato che le ali del simbolo di Iv, furono associate proprio a quelle degli assorbenti.

Mentre lancia la proposta (“100 commissari per 100 opere”), Vespa scherza: “Se Pd e M5s sono d’accordo, mi faccio frate”. Entrano Paolo Mieli e Virman Cusenza. “Questo sistema così non funziona. Lancio a tutti, da Leu alla Meloni, la proposta per il Sindaco d’Italia”, dice lui. I due provano a stringerlo, lo accusano di buttare la palla in tribuna. “Non si vota fino all’autunno. Poi siccome non si vota in autunno è prevedibile che non si voti fino al 2021. Potrei tenermi il proporzionaluccio e fare l’arbitro della partita”. Mentre invita Conte ad abolire il reddito di cittadinanza, disegna il “suo” campo da gioco: “Per questo progetto non ci vuole un governo Nazareno, ma un governo Maccanico”. Il governo Conte viene equiparato al patto del Nazareno, Maccanico fu quello che nel 1996 provò a fare il governo istituzionale.

La cosa più evidente è che così Renzi sconfessa il patto sulla legge elettorale (“vuole solo abbassare la soglia di sbarramento dal 5% al 4%”, commentano dal Nazareno). Poi vagheggia una legislatura costituente. Non è chiaro cosa possa ottenere. Ma mentre Pd, Leu e M5s lo attaccano, un sì di massima dalla Lega e da FI sul Sindaco d’Italia arriva. Sul governo no: la Meloni non ci sta, e dunque non può starci neanche Salvini. “Fra Bruno” in chiusura rimanda spezzoni del confronto tra i due Matteo a ottobre.

Poi parte la musica di Via col Vento. Domani è un altro giorno.