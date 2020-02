Il premier stretto tra dem e 5S (che dicono no ai Responsabili)

(di Luca De Carolis e Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Per quasi quattro ore di fila, non si schioda dallo scranno più alto dei banchi di governo dell’aula di Montecitorio. Immobile, Giuseppe Conte: che di questi tempi, è un attimo farsi fregare il posto. Lo sa, il presidente del Consiglio, che nel mirino di Matteo Renzi c’è lui. E pure che i partiti che lo sostengono, di fronte all’inevitabile, potrebbero perfino pensare di sacrificarlo. Ma per adesso lo considerano ancora “il più politico di tutti noi”: da “burattino”, come lo chiamavano agli esordi a palazzo Chigi con Salvini, a “pokerista” come dicono adesso in Transatlantico, mentre elogiano la sua scelta di aver detto a Renzi che “vuole vedere le carte”.

Quali abbia in mano lui, di carte, non è ancora chiaro. Perché sull’ipotesi della pattuglia di responsabili si comincia a dubitare. Non tanto perché sia difficile trovarne – tutti credono che dieci o quindici senatori si convincano facilmente – quanto perché il rischio di un “effetto boomerang”, in particolare tra i Cinque Stelle, è considerato ormai concreto. “Io credo che non ci sia da cercare nessuno – dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro – dobbiamo andare avanti così e continuare a fare provvedimenti, tanto alla fine quelli li portiamo a casa”.

Un’idea che anche in una parte di Pd inizia a circolare: tutti vorrebbero liberarsi una volta per tutte di Matteo Renzi, sì, ma nemmeno offrirgli la possibilità di dire che i dem sono disposti a “morire” grillini, né mettere la firma sotto un “nuovo patto del Nazareno” con l’opposizione, come lo chiama, non a caso, lo stesso Renzi. Tanto che ieri, il capo delegazione Dario Franceschini, metteva le mani avanti, raccontando la storia della rana e lo scorpione, come a ricordare che per Renzi è “naturale” pungere e far annegare chiunque lo porti dall’altra parte della riva. Se va a finire male, insomma, la colpa è solo sua.

È, Franceschini, un teorico della linea per cui bisogna tenere duro e provare ad allargare la maggioranza. Mentre Conte è preoccupato di più daii segnali che arrivano dall’area di Nicola Zingaretti, più che secco nello scandire che “non tollererà ancora per molto” la “guerriglia” quotidiana del leader di Italia Viva.

La verità, ammette una fonte di palazzo Chigi, “è che con i responsabili già ci governiamo”. E prova ne è la surreale votazione di ieri in commissione Giustizia alla Camera: la maggioranza non è andata sotto – di nuovo sulla sospensione della riforma della prescrizione – solo perché ha votato la presidente (la 5 Stelle Francesca Businarolo) che non ha ammesso la delega di un deputato forzista ed ha potuto appoggiarsi al voto di un componente del Misto, l’ex grillino Andrea Cecconi, che ieri mattina si è fatto “trasferire” dalla Affari Costituzionali alla commissione che era nei guai. Non certo un segnale di buona salute, che i giallorosa hanno interpretato come un accanimento renziano – per la quarta volta in dieci giorni Italia Viva ha votato con l’opposizione – da non sottovalutare.

Così, ieri pomeriggio c’era una certa preoccupazione per il discorso di Renzi a Porta a Porta. Poi, certo, la minaccia di un voto di sfiducia contro il ministro Alfonso Bonafede “entro Pasqua” ha in parte spostato la battaglia un po’ più in là. Non che sia in discussione una mediazione: “Alfonso non si tocca”, chiude ancora Fraccaro. Ma la scelta di Giuseppe Conte di non replicare e di annunciare “le sue determinazioni” nei prossimi giorni non è certo il segnale che la questione sia rientrata. Anche perché, ragionano a palazzo Chigi, “abbiamo chiesto a Renzi di chiarire e questa è la risposta…”. Più o meno quello che dice in chiaro il reggente del Movimento, Vito Crimi: la “pagliacciata” di Renzi dimostra la sua “inaffidabilità” ed è arrivato il momento che “chiarisca” se “vuole uscire da questo governo”. Sillabe come sassi, scagliate dopo aver appurato che palazzo Chigi non avrebbe commentato ufficialmente. Compreso che non c’era il rischio di sovrapporsi al premier, Crimi ha adoperato la clava: da un lato per non sembrare afono o debole rispetto al Pd intransigente, dall’altro per “reagire a un ultimatum inaccettabile sul ministro Bonafede” spiegano dal Movimento. Ma c’è anche altro, dicono i 5Stelle: “Nell’ultima riunione sulla legge elettorale Maria Elena Boschi aveva convenuto sulla necessità di accelerare su una nuova legge proporzionale, e ora Renzi parla di sindaco d’Italia”.

E forse non a caso il Nazareno punta forte sulla legge elettorale e accusa Renzi di aver “paura” dello sbarramento al 5 per cento su cui i giallorosa avevano stretto un accordo e che, secondo i sondaggi attuali, lo lascerà fuori dal prossimo Parlamento.