Portici (NA): “Anch’io mi chiamo G.” in scena per la rassegna “Ritratti”, 23 febbraio ore 18

Dedicato a Giorgio Gaber il terzo spettacolo della rassegna “Ritratti. Storie di musica, uomini e talenti”

ideata e diretta da Ileana Bonadies

domenica 23 febbraio 2020 _ ore 18_ Teatro Don Peppe Diana, Portici (Na)

Anch’io mi chiamo G. Recital di un fan di Giorgio Gaber

con Maurizio Murano, voce | Mariella Pandolfi, piano

Continua domenica 23 febbraio, alle ore 18, presso il Teatro Don Peppe Diana di Portici (viale Tiziano 15), la rassegna “Ritratti. Storie di musica, uomini e talenti”, ideata e diretta da Ileana Bonadies, e a cura delle associazioni BLab e Il Teatro cerca casa.

Dopo gli omaggi a Luigi Tenco e Lucio Dalla, è la volta di Giorgio Gaber il cui repertorio e la cui storia ritornano in scena attraverso l’interpretazione di Maurizio Murano, accompagnato al piano da Mariella Pandolfi, con “Anch’io mi chiamo G. Recital di un fan di Giorgio Gaber”

Creato da Gaber e Luporini nel 1970, l’intramontabile “Signor G” è il personaggio attraverso il quale Giorgio Gaber – raccontandone le paure, le contraddizioni, l’apatia, l’ironia e il sarcasmo – si scaglia, in chiave farsesca, contro l’ipocrisia e la falsità della società borghese, aprendo così la stagione del Teatro-Canzone. “Barbera e Champagne”, “Il tic”, “La Nave”, “Quello che perde i pezzi”, “Io mi chiamo G”, “La Libertà”, “La Paura”, “Lo Shampoo” sono solo alcune delle canzoni e dei monologhi, tratti dallo sterminato repertorio del cantautore milanese, che verranno portati in scena, quale omaggio di un suo fan – attore e cantante di esperienza – alla sua arte più geniale, in cui l’ironia si fonde con la lucidità, la drammaticità con la leggerezza.

La rassegna – sostenuta nel suo intento di promozione e diffusione della Cultura quale strumento possibile di sviluppo territoriale e di crescita collettiva da “Sud Ristorante” dello chef stellato Marianna Vitale | Mondadori Point_Portici | Radio Amore Campania | Caffè Miglio_Torrefazione artigianale | Oleificio Punzo | la Tramontina_Caseificio dal 1952 | Lo scrigno di LuÀ | Italpesca | Cartoleria Cartolandia – terminerà il 29 marzo con la biografia in musica del talentoso Gershwin, “Maestro sarà lei!” di Stefano Valanzuolo, con Enzo Salomone, voce recitante, e Fiorenzo Pascalucci, pianoforte.

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: 347 0963808 – 347 0473498 – associazioneblab2016@gmail.com

Posto unico: 12 euro

Teatro Don Peppe Diana – viale Tiziano 15, Portici (Na)