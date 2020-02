Il mantra: “Si, ma prima bisogna sostenere una riforma più corposa”

(Stefano Rossi) – REDDITO DI CITTADINANZA. Ieri ascoltavo il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova sul canale del Pd (Rai News), sindacalista comunista, più volte intervenuta contro il Movimento su argomenti che non competono ad un ministro delle politiche agricole. Si parlava del reddito di cittadinanza. Questa novità fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle non ha fatto altro che introdurre un sistema previsto in tutti i paesi civili occidentali.

Che ha detto Bellanova? Si doveva prima effettuare una riforma sociale per introdurre un reddito di inclusione. Traduco: il Pd è stato tanto all’opposizione quanto al governo senza mai pensare ad un istituto simile. Quando ha cominciato a parlare di reddito di inclusione? Appena dopo che il M5S ha inteso approvare il reddito di cittadinanza.

PRESCRIZIONE. Si sono mossi pure professori della Luiss e una folta schiera di giuristi (spesso con incarichi politici) per attaccare la riforma Bonafede. Qual è la filastrocca? Non si può riformare la prescrizione senza prima riformare il processo penale. Strano. Quando i termini erano quelli di oggi, subito dopo la riforma di Berlusconi, nessuno si sognava di dire che bisognava però riformare il processo. La riforma di Berlusconi sul potenziamento della prescrizione era vergognosa e poneva l’Italia quale UNICO Paese occidentale con una prescrizione che di fatto azzerava i processi penali. La voglia di riforma viene solo ora.

TAGLIO DEI PARLAMENTARI. Questa è la più ridicola. Gli Stati Uniti sono 327 milioni di abitanti. Quanti parlamentari hanno? 535! Noi siamo 60 milioni. E i parlamentari sono 945! Tal volta pure di più se contiamo i senatori a vita.

Abbiamo 1,6 membri del parlamento per ogni 100mila abitanti. In Francia per ogni 100mila abitanti ci sono 1,4 parlamentari, in Germania 0,9, in Spagna 1,3 e in Polonia 1,4. Anche in assoluto l’Italia batte tutti, nonostante Germania e Francia abbiano più abitanti del nostro Paese: a fronte dei nostri 945 parlamentari, il Parlamento tedesco contempla 699 membri e quello francese 925.

E’ un’esperienza soprannaturale sentire alcuni giuristi sostenere che con la riforma Bonafede si rischia di mettere in pericolo la democrazia rappresentativa. Tuttaduntratto il botto! Dal 1948, ci sono articoli della Costituzione mai rispettati come l’art. 39, che OBBLIGA i sindacati alla registrazione e invece sono ancora enti non riconosciuti ed ora, nel 2020, si preoccupano che ci deve essere una proporzione tra il numero degli abitanti con il numero dei parlamentari.

Ma non dicono che questa proporzione, oggi, è abnorme.

E in tv un professore della Luiss di cui ignoro il nome ha detto che prima la riforma dovrebbe essere accompagnata da una riforma del sistema elettorale.

Tradotto, non se ne deve fare nulla.

Ma se dovessimo dare un premio alla cazzata dell’anno senza dubbi dovrebbe andare a Giachetti.

Egli in spregio a qualsiasi logica, umana e disumana, la mattina votava a favore per il taglio dei parlamentari e poi, il pomeriggio, con artifici cominciava la raccolta delle firme per un referendum (con la minuscola) per abolire la legge.