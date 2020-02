Renzi ricomincia a giocare: “Noi via dal governo al 90%”

Giallorosa – L’ex premier andrà a Palazzo Chigi per incontrare Conte Poi però fa sapere le sue condizioni e rivela: “Alla fine usciremo dalla maggioranza”.

(di Wanda Marra – Il Fatto Quotidiano) – Nella versione by “Matteo” di ieri mattina, il suo conflitto con Giuseppe Conte diventa “una telenovela”. L’ex premier riappare in mattinata durante una conferenza stampa sul suo roboante “piano shock”, convocata in pompa magna in Senato. L’abito è ancora scuro, la cravatta rossa. Il premier, viceversa, viene ripreso dalle telecamere a Bruxelles.

Partecipa a un complicatissimo Consiglio sul bilancio pluriennale europeo (che promette di chiudersi senza un accordo tra i 27), ma le domande sono quasi tutte su quel che succede in Italia. Il primo attacca, ostenta insofferenza, provoca, rilancia. L’altro, viceversa, mostra indifferenza, sminuisce, arrotonda, cerca di comunicare superiorità, pure se sono giorni che non ne può più.

“Alla fine usciremo dal governo. Ve lo do al 90%”.

Parlando con gli amici, Matteo Renzi la mette così. Un messaggio che va fatto arrivare al premier, per ribadire che lui fa sul serio. Quando? Non è chiaro. Ma il prossimo passo tattico è chiaro: l’ex premier andrà a Palazzo Chigi a incontrare Giuseppe Conte. Un incontro ad alto rischio emotivo: è la prima volta che ci torna, dopo le sue dimissioni. E lì gli porterà le sue richieste politiche. Che già sa essere irricevibili per il presidente del Consiglio: giustizia, sblocco dei cantieri, abolizione del reddito di cittadinanza, riforma costituzionale per il sindaco d’Italia. Tutti punti che ribadisce nell’e-news del pomeriggio. Nella quale ribadisce: “Non stiamo al governo a tutti i costi, ma solo se possiamo fare cose giuste”.

Dopo l’ennesimo penultimatum lanciato nello studio di Bruno Vespa mercoledì sera, Renzi prova a recapitare a Conte un altro avvertimento. L’ennesimo tentativo di pesare e di contare, dopo che la proposta di fare un governo per le riforme costituzionali è caduta nel vuoto. Arriverà fino in fondo? Vedendo come si è mosso negli ultimi anni, a costo di dilapidare rapidamente un capitale politico all’epoca imponente, c’è da scommettere di sì. Il rischio irrilevanza per lui vale l’azzardo.

Ma va anche detto che una trattativa sotterranea per tenerlo dentro il gioco c’è ancora, portata avanti soprattutto dai governisti del Pd, che fanno capo a Dario Franceschini. Il primo elemento è la legge elettorale: l’idea è di offrire all’ex premier lo sbarramento al 4%. Il secondo elemento riguarda le nomine: ma Renzi non vuol essere trattato come un partner minore, Conte non vuole sovrastimarlo.

Sembrava una giornata all’insegna della pacificazione. In conferenza stampa in mattinata, Renzi aveva annunciato l’incontro in programma con il premier. Era stato lo stesso Conte, mercoledì, a mandargli un messaggio dopo il suo intervento in Senato. “Vediamoci”, aveva risposto lui. La risposta del premier alle mosse di Renzi arriva ieri pomeriggio. All’orizzonte si profila un voto in Parlamento: sarà lì che si vedrà se ci sono i Responsabili e quanti di Iv sono fedeli al loro leader. “Renzi?

Sicuramente ci vedremo. Le mie porte sono sempre aperte”. Ma poi, tranchant: “Il sindaco d’Italia? Mi attengo alle posizioni ufficiali. I delegati di Italia viva hanno presentato una proposta di legge elettorale proporzionale. Se ci sono altre iniziative estemporanee non entro nel merito”.

Conte difende Bonafede e prova di nuovo una (mezza) smentita dell’operazione Responsabili: “Sarebbe assolutamente improprio che mi cercassi altre maggioranze”. E annuncia: “Dopo il confronto in maggioranza, farò una comunicazione in Parlamento”.

L’idea è quella di chiedere la fiducia, di scoprire il gioco (suo e del suo sfidante quotidiano) in quella sede. Intanto, le rappresaglie dell’ex premier continuano. È assente per la fiducia alle intercettazioni (risulta “in congedo”). Mentre alla Camera Iv vota ancora con l’opposizione sul Milleproghe. Dice sì agli ordini del giorno di Enrico Costa di Forza Italia e della renziana Lucia Annibali. Entrambi chiedono di posticipare l’entrata in vigore della legge Bonafede (stop alla prescrizione dopo il primo grado) al gennaio 2021.

E Luciano Nobili a Sky Tg24 ci va giù pesante: “Le porte di Palazzo Chigi sono aperte? Certo, mica sono quelle dello studio Alpa”. Qualsiasi linea di dialogo si tenga aperta, il cannoneggiamento va oltre.