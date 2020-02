Sant’Agata de’ Goti (BN): il 26 Febbraio parte il “Bus Talk” del Piccolo Festival della Politica

Il 26 Febbraio parte “Bus Talk” primo appuntamento della sezione “Spin Off” del Piccolo Festival della Politica. Originale presentazione itinerante di “Demopatia” di Luigi di Gregorio

“Il Piccolo Festival della Politica non va mai in vacanza”. Questo è l’incipit del post che sulla pagina Facebook del PFP annuncia l’ultima iniziativa legata all’annuale kermesse sannita dedicata alla politica, voluto, ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione e marketing politico Arcadia.

Nell’ambito delle iniziative collaterali alla consueta due giorni estiva di convegni e dibattiti con e tra i maggiori protagonisti della vita politica, della comunicazione e dell’accademia nazionale, il Piccolo Festival della Politica lancia l’iniziativa “Spin Off” un format che raccoglie le iniziative che la squadra di Arcadia propone tra un’edizione e l’altra del festival.

Si parte, nel senso letterale del termine, mercoledì 26 febbraio con “BusTalk”: presentazione, su un vero e proprio autobus itinerante, del libro edito da Rubbettino “Demopatia – sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico” di e con Luigi Di Gregorio.

L’autore, docente di Comunicazione Pubblica, Politica e sfera digitale, Web e Social Media per la Politica all’Università della Tuscia di Viterbo, nonché già capo della comunicazione istituzionale del Comune di Roma con Sindaco Alemanno, sarà presente e dialogherà con il Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, con il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca e con la Responsabile Nazionale Scuola del PD On. Camilla Sgambato, muovendosi lungo il territorio di Terra di Lavoro.

L’idea – assolutamente originale – è quella di coniugare l’approfondimento letterario con la conoscenza, la promozione e la riscoperta del territorio.

Il Bus del PFP partirà alle 15:30 dall’acquedotto vanvitelliano di Valle di Maddaloni, per fare tappa alle 15:45 a Maddaloni in Piazza Don Salvatore D’Angelo, proseguendo, poi, verso Caserta dove alle 16:15 arriverà al Belvedere di San Leucio. Il viaggio-presentazione terminerà a Santa Maria Capua Vetere con il passaggio per l’anfiteatro romano alle 16:45.

Chiunque voglia prendere parte all’iniziativa e salire a bordo – fino ad esaurimento dei posti – può prenotarsi gratuitamente mandando una mail con il proprio nominativo all’indirizzo info@piccolofestivaldellapolitica.it.

