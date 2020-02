Valle Telesina & Vitulanese: domani a Paupisi al via il carnevale dell’Amicizia 

Sabato 22 febbraio a Paupisi (BN) si alza il sipario sulla quarta edizione del Carnevale dell’Amicizia che terminerà il 25 febbraio a Torrecuso (BN). Per il quarto anno consecutivo dunque la Pro Loco di Paupisi e il Forum dei Giovani di Torrecuso insieme alla Pro Loco di Solopaca (quest’ultima associazione unitasi l’anno scorso) rinnovano l’appuntamento del Carnevale dell’Amicizia. Una manifestazione che ha riscosso un notevole successo nelle passate edizioni. Nata nel 2017 e che ha visto nel 2018 la partecipazione dei maestri carraioli di Ponte e nell’edizione 2019 del ForumGiovani di Foglianise e della Pro Loco di Solopaca è unamanifestazione molto particolare che vede la sinergia di associazioni, enti, e persone di paesi diversi e che ha il solo obiettivo di divertirsi e creare ponti di interscambio culturale!L’edizione 2020 si arricchisce di tante collaborazioni, oltre alle tre associazioni organizzatrici e al patrocinio dei tre comuni (Paupisi, Solopaca e Torrecuso si sono aggiunti alla manifestazione l’Associazione Contadini di Torrecuso, il gruppo “I TAMPAGNI” Bottari per Solopaca organizzato da Carmine Volpe, l’associazione “MAESTRI CARRAIOLI di Solopaca, l’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI di Solopaca, la NUOVA PRO LOCO “TORRICOLUS” di Torrecuso, la compagnia teatrale “I ZANNI di Solopaca, il FORUM GIOVANI di Paupisi, il gruppo “A.C.CIMATI” di Paupisi e i tantissimi volontari. Importante sarà anche il ruolo delle amministrazioni dei singoli tre paesi che daranno sostegno e supporto per far sì che il Carnevale dell’Amicizia abbia un ottimo risultato. Il Carnevale saràstrutturato in tre giornate una per ogni paese con sfilata di carri allegorici, mascherata, giochi e spettacoli vari. Si inizierà a Paupisi sabato 22 febbraio, seguirà poi Solopaca domenica 23febbraio e per concludere Torrecuso il 25 febbraio.

Il programma dettagliato di sabato 22 febbraio a Paupisi è: alle ore 15:00 ci sarà il raduno dei carri allegorici in via Corte con la partecipazione straordinaria del gruppo Bottari “I Tampagni ideato e organizzato da Carmine Volpe e dal trenino dell’Associazione Contadini di Torrecuso. Seguirà alle 15:30 la sfilata per le vie del paese. L’arrivo in L.go G.De Marco è previsto per le 17:30 dove ci saranno i saluti e i ringraziamenti finali e subito dopo in piazza IV Novembre i giochi di una volta: palo della cuccagna, musica e apertura dello stand gastronomico.

Domenica 23 febbraio ci si sposterà a Solopaca: alle ore 15:00 ci sarà il raduno dei carri allegorici in rione Piante e a seguire la sfilata che si snoderà lungo il corso principale per arrivare alle ore 18:30 in rione Capriglia dove la manifestazione si concluderà con il consueto falò di Carnevale e con i saluti e i ringraziamenti finali. Accanto ai carri provenienti dai due paesi gemellati (Paupisi e Torrecuso) la sfilata sarà animata dall’associazione Maestri cCarraioli, dagli Amici del Trenino e dalla compagnia teatrale “I Zanni” che metterà in scena nelle piazze principali del paese la mascherata “O’ Matrimonio”. Ma la novità assoluta è costituita dal gruppo bottari “I Tampagni” ideato e organizzato da Carmine Volpe. Un gruppo costituito da adulti e ragazzi solopachesi che suoneranno brani tradizionali con botti e falci. Alla sfilata parteciperanno anche le mamme dei “Tampagni” che cureranno l’animazione per i più piccoli. Lungo il percorso ci sarà inoltre anche l’Associazione Commercianti che offrirà prodotti tipici locali.

Martedì 25 febbraio si concluderà il carnevale dell’Amicizia a Torrecuso: alle ore 15:00 raduno dei carri allegorici in via Tora e a seguire la sfilata dei carri allegorici con la partecipazione straordinaria della compagnia teatrale “I Zanni”. Arrivo in piazza Giovanni Paolo II verso le ore 18.00 con i saluti e i ringraziamenti finali e a seguire apertura stand gastronomico con musica live. Vi aspettiamo numerosi!