Conte aspetta al varco Renzi. Il M5S non vuole lo strappo

A METÀ DELLA PROSSIMA SETTIMANA L’INCONTRO TRA I DUE, POI LA “CONTA” IN PARLAMENTO IL 4 MARZO. I DUBBI TRA I CINQUE STELLE

(di Luca De Carolis – Il Fatto Quotidiano) – Il giorno del dentro o fuori, quello in cui “andrà fatta chiarezza” come scandiscono da Palazzo Chigi, dovrebbe essere mercoledì 4 marzo. Ma prima, già a metà della prossima settimana, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte guarderà negli occhi Matteo Renzi e cercherà di smussare, e in parte esaudire, le richieste vere o presunte dell’ex premier ossessionato dal non esserlo più. “A patto però che Renzi si presenti con spirito dialogante, per confrontarsi sul serio”, dicono da Chigi. In caso contrario, “ossia se si presentasse chiedendo l’abolizione del Reddito di cittadinanza o cose del genere”, nessun piano B o particolare timore, giurano. Conte andrà dritto con il suo copione, che prevede comunicazioni alle Camere sull’agenda di governo da qui al 2023, e due relative votazioni: cioè con la conta per verificare se l’avvocato ha ancora una maggioranza in Parlamento.

Certo, “se arriveranno voti fuori del perimetro di governo, saranno ben accetti”, ammettono. Ma niente pressing sui Responsabili, niente tela da tessere con telefonate o incontri per sostituire Italia Viva. “Conte non fa queste cose, non fa giochetti”, assicurano. E d’altronde, fuori della porta a borbottare, ci sono molti Cinque Stelle di governo, convinti che Conte non debba costruirsi una maggioranza diversa, con ex forzisti, ex dem, ex M5S, ex tutto. “Meglio discutere con Renzi e tenere nella maggioranza Italia Viva, buttandolo fuori gli si farebbe un favore” è la tesi di tanti, dimaiani e non. Anche perché “imbarcare i forzisti per noi sarebbe un bagno di sangue”. E allora meglio sperare che “l’aiutino” non serva o almeno che non porti a nuovi gruppi.

Per questo dal Movimento hanno chiesto a Conte cautela e di fermare operazioni di reclutamento che lo staff del premier nega con forza, ma che fonti del M5S descrivono come reali. Anche se poi lo stesso Movimento è diviso, spesso confuso. Così se certi grillini di governo predicano calma e insistono sull’esigenza di trattare con Renzi per anestetizzarlo, poi c’è il capo politico reggente, Vito Crimi, che picchia di nuovo sull’ex Rottamatore: “Nel momento in cui Renzi fa queste sparate o si mette di traverso su ogni cosa, fa male al Paese. Ha parlato di questo incontro con Conte dicendo che può mettere fine al teatrino, quindi lui stesso ha definito teatrino ciò che ha fatto”. Per poi aggiungere: “Non stiamo a tirare a campare, ci interessa solo l’interesse dei cittadini”. Come a dire che il M5S non si aggrappa alle poltrone.

Parole che però non sono piaciute a parte del Movimento: “Vito va troppo in autonomia e dovrebbe parlare di più con Conte”. Tradotto: dovrebbe essere meno dritto e cercare di riportare il premier più in asse con i grillini e meno vicino al Pd che cannoneggia Renzi. E sono riflessioni in cui ovviamente c’entra altro, c’entra il fatto che Crimi sta cercando di tenersi equidistante dalle varie anime del M5S che litiga su quando e come fare gli Stati generali, cioè il congresso. Ma Crimi proverà comunque a tirare una linea martedì prossimo, in un incontro con i ministri a 5Stelle, incentrato su come gestire il guastatore Renzi e soprattutto il delicatissimo passaggio in Parlamento di Conte. “Il premier non può venire al buio alle Camere, prima del 4 deve avere certezze su cosa farà Iv” è la preoccupazione dei 5Stelle. In questo quadro, il renziano Ettore Rosato fa l’ecumenico: “Suggerisco a Crimi di abbassare la tensione e lasciare che il governo si occupi delle emergenze di queste ore. La prossima settimana discuteremo con serenità dei temi di governo che abbiamo posto”. Ed è chiaro il riferimento al caso Coronavirus, che secondo voci parlamentari potrebbe spingere Iv a scalare la marcia.

Nell’attesa, su Facebook Renzi alterna clava e carezze. “Ho fatto io il primo passo chiedendo un incontro a Conte, perché la serietà viene prima delle ripicche personali”, si autocelebra. Poi ricorda “i 4 grandi temi messi sul tavolo”: lo sblocco dei cantieri, l’abolizione “o modifica” del Reddito di cittadinanza, una “giustizia giusta” e “l’elezione del sindaco d’Italia”. E ripete: se arriverà “un buon compromesso” tutti contenti. “Altrimenti faremo un passo indietro, magari a beneficio dei cosiddetti responsabili” è la velenosa coda di Renzi. Scorpione, sempre.