Dal Tg2 alla Berlinguer: l’Agcom fa Inquisizione

La sentenza – L’Autorità motiva la multa di 1,5 milioni, ma non si limita alla “impar condicio” ai danni del M5S. Interferisce nei contenuti del tg di Sangiuliano E pure di ‘Cartabianca’ e Lerner.

(di Marco Pasciuti – Il Fatto Quotidiano) – L’ha fatto davvero. Nel motivare la maxi-multa da 1,5 milioni inflitta la scorsa settimana alla Rai, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha deciso di mettere bocca sui contenuti giornalistici prodotti dalle sue testate. Nel mirino degli uffici di via Isonzo sono finiti il Tg2 e dieci servizi andati in onda dal gennaio 2019.

L’accusa al telegiornale diretto da Gennaro Sangiuliano, nominato in quota Lega e ora nel mirino del Pd, è netta: “Mancato rispetto dell’obbligo di completezza, imparzialità e obiettività dell’informazione” che genererebbe conseguenze “di ordine erariale”. Il j’accuse, come raccontato dal Fatto, prende le mosse dal reportage mandato in onda il 19 e il 20 maggio 2019, sei giorni prima delle Europee, sulle politiche migratorie adottate dalla Svezia. Il tema “risulta esser stato trattato in maniera univoca, con voci esclusivamente a sostegno della mancata integrazione e dei problemi legati a essa, dunque senza un effettivo contraddittorio”, si legge nella delibera firmata dal presidente Angelo Marcello Cardani. Che accusa la testata di aver riportato “informazioni incomplete e parziali”, volte a determinare “l’orientamento politico” del telespettatore su “un tema rilevante del dibattito pubblico, anche in Italia, in vista dell’imminente appuntamento elettorale”.

Alla gestione di Sangiuliano, la delibera – con l’esclusione di Mario Morcellini che ha votato contro e di Francesco Posteraro, astenuto – contesta diversi altri episodi. In un’edizione del 4 marzo 2019, si legge nel testo contro il quale la Rai è pronta a fare ricorso al Tar (e definisce i rilievi “completamente infondati e gravemente lesivi della propria libertà editoriale e d’impresa”), “si commenta ironicamente” l’intervista di Fabio Fazio andata in onda su Rai1 al presidente francese Emmanuel Macron. Sul quale, riferendo in un’altra occasione del modo in cui Parigi ha affrontato le proteste dei Gilet gialli, “l’editorialista racconta di (…) episodi che hanno messo a nudo il carattere reazionario e in qualche modo repressivo della sua presidenza”. “Giudizi netti, categorici e univoci” che “non sono accompagnati da alcun contraddittorio”, argomenta l’Agcom. Che sottolinea, poi, come nel raccontare l’incontro del 28 febbraio 2019 tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un “nell’edizione del Tg2 delle 20:30 il corrispondente afferma che ‘Trump è stato abile’. Eppure, appena mezz’ora prima, lo stesso corrispondente, nell’edizione del Tg1 delle 20, aveva definito il vertice ‘un fallimento’ e una ‘battuta d’arresto’”. Contestata anche l’intervista del 25 gennaio 2019 a Steve Bannon, “presentato come ‘teorico della destra sovranista americana’, senza specificare la ragione, il contesto o la motivazione”. Il fondatore di Breitbart News “è stato capo dei consiglieri della Casa Bianca”, risponde Sangiuliano, anche se aveva lasciato l’incarico nell’agosto del 2017. Invece il servizio del 5 dicembre 2019 sulle elezioni nel Regno Unito “dava conto soltanto del candidato Boris Johnson, senza alcun cenno agli sfidanti e alle loro proposte politiche”.

Poi c’è il fronte italiano. L’Agcom contesta il modo in cui il Tg2 ha raccontato le tappe del tour elettorale di Salvini per le Regionali, in particolare le edizioni “del 6 novembre 2019, del 13, 14, 15 e 17 gennaio 2020 e poi ancora del 6 febbraio 2020”, nelle quali “si lamenta la diffusione di servizi dai toni enfatici e propagandistici in merito alle visite a Ostia, a Tor Pignattara e in Emilia Romagna (chiamata al voto il 26 gennaio, ndr) del leader della Lega”.

Sbilanciato anche il modo in cui il 5 giugno 2019 il Tg2 Post tratta il tema dei minibot: a intervenire è solo il leghista Claudio Borghi e “la rappresentazione è risultata univoca” perché “non sono state illustrate in maniera corretta le diverse opzioni e posizioni al riguardo”. Diverso il caso dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Quel 26 luglio, il Tg2 delle 13 “è l’unico dei Tg Rai – si sottolinea – ad attribuire nei titoli e nel lancio da studio e nel servizio, con assoluta certezza, che i responsabili dell’omicidio sono indicati come ‘due nordafricani’”, quando i presunti killer sono due statunitensi. “Li avevano definiti così le principali agenzie e il sito dei carabinieri – ribatte il direttore – e noi già nell’edizione delle 18 avevamo corretto, a differenza di altri Tg dell’azienda”.

Una scudisciata anche a Gad Lerner per la puntata de L’approdo andata in onda il 5 luglio su Rai3 in cui si mettevano in discussione le politiche migratorie del governo senza “possibilità di replica e di contraddittorio”. Che è mancato anche il 30 settembre 2019 al Tg2 che riferiva della “proposta referendaria di Calderoli” e il 3 dicembre quando durante Cartabianca, Mauro Corona è stato interpellato sul fondo salva-Stati. Un cartellino giallo se lo becca anche un programma di intrattenimento come Realiti di Enrico Lucci in cui il 5 giugno scorso il cantante neomelodico Leonardo Zappalà, in arte “Scarface”, diceva di Falcone e Borsellino: “Le persone che hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze”.

Nella delibera l’Agcom si occupa anche di temi che le sono più consueti. Nei notiziari tra agosto 2019 e gennaio 2020, si legge, si è verificata “una costante, reiterata e sistematica sottorappresentazione della prima forza politica presente in Parlamento”, il M5S, che ha avuto “un totale di 21 h 45’ 22’’, pari al 19,99% del totale del tempo di parola”. A fronte del 20,48% garantito alla Lega e al 23.15% del Pd.