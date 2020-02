L’avvoltoio Salvini si è ridotto a “umarell”

(di Antonio Padellaro – Il Fatto Quotidiano) – Ormai ridotto al ruolo di triste umarell – gli anziani nullafacenti che mani dietro la schiena guardano i cantieri dicendo la loro –, Matteo Salvini ha detto la sua sull’epidemia del Coronavirus attaccando il ministro Speranza e il governatore della Toscana Rossi che “accomunati dalla stessa ideologia culturale e politica fanno a gara a chi minimizza di più su questo drammatico tema”. Testuale.

Poi lo hanno avvertito che nella “sua” Lombardia, e nel Veneto di Luca Zaia, cioè in amministrazioni accomunate “dalla stessa ideologia culturale e politica”, c’è ma tu guarda “un drammatico tema”.

Dopo essersi nascosto in un tombino si è azzittito per poi ricomparire a Milano con la coda tra le gambe alla conferenza stampa del “suo” presidente della Regione Attilio Fontana e degli assessori competenti. Dopodiché lo avrebbero visto ingoiare un cucchiaio di Nutella come profilassi al virus dell’imbecillità politica, però a quanto pare inguaribile.

Infine il solito attacco a Conte che gli serve come alka-seltzer prima di andare a nanna.

Commentare Salvini è come sparare sulla croce rossa (per restare in argomento), anche se questa volta perfino le sue nocive emissioni vocali possono servire a qualcosa.

A ricordarci che:

1. Nella presente situazione è bene ascoltare esclusivamente chi sa: e dunque prima di tutto i virologi e tutti coloro, nel campo della sanità, che per conoscenza ed esperienza sono in grado di spiegare e gestire l’epidemia.

2. Che, fino a prova contraria, il ministro della Salute e le Regioni, di ogni “ideologia”, hanno fatto e stanno facendo tutto ciò che è necessario ad arginare un’emergenza purtroppo globale.

3. Che i politici di ogni risma, in campagna elettorale permanente, farebbero cosa buona e giusta a mettersi sulla bocca, al posto della mascherina protettiva, un grosso tappo di sughero ben sigillato, per una quarantena all’occorrenza estendibile.