Maddaloni (CE): con la vittoria del Team Villaggio si è conclusa la tre giorni dedicata agli Esports

È TUTTO VERO! IL TEAM VILLAGGIO DEI RAGAZZI VINCE LA TAPPA REGIONALE DEL ROAD SHOW ESPORTS E VOLA A COVERCIANO!!

E’ Il Villaggio dei Ragazzi il vincitore della tappa campana del campionato di eSport promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti disputatasi, che per tre giorni si è disputato presso l’Opera socio-assistenziale e Formativa maddalonese. La coppia di player, composta da SAVERIO FRANCESCO FUSCO e EVANGELISTA SAGNELLI (studenti del quarto anno del Tecnico Industriale), parteciperà, dunque, alle finali nazionali 2020 di Coverciano, ove sfiderà team provenienti da tutte le regioni d’Italia. Il successo, meritatissimo, è arrivato dopo una finale dominata e conclusasi con il punteggio di 6-2 a favore dei “vanti” della Fondazione. Al secondo posto, i player PASQUALE CICCARELLI e LUIGI MONTI della Juve San Prisco. A consegnare la medaglia d’oro e il “pass” per Coverciano ai vincitori è stato Carmine Zigarelli, Presidente della F.I.G.C.-Comitato Regionale Campania. “L’entusiasmo intorno agli eSport è davvero notevole e la conferma è data dalla presenza di tanti ragazzi che hanno animato questa due giorni al Villaggio. Il nostro obiettivo – ha dichiarato Zigarelli – è coinvolgere sempre più l’intero territorio in questa disciplina che fa dell’inclusione un fiore all’occhiello”. Soddisfatto del risultato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Istituzione di Piazza Matteotti.