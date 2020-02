Ecco perché non dovremmo preoccuparci del glifosate

(Anna Prandoni – linkiesta.it) – Da cancerogeno a non cancerogeno: la storia del glifosate, il diserbante ideato da Monsanto e passato a Bayer nel momento dell’acquisizione dell’azienda dal colosso tedesco, è piena di colpi di scena ma potrebbe essere arrivata a conclusione. Creato nel 1974 dall’azienda americana Monsanto, è stato usato in maniera massiccia in tutto il mondo, libero dal brevetto dal 2001 è stato al centro negli ultimi anni di complesse vicende giudiziarie e di numerosissime ricerche scientifiche, che finalmente sembrano arrivate a conclusione. Ma nonostante le evidenze, c’è ancora una larga fetta di agricoltori e opinione pubblica che dubitano della veridicità delle ricerche e che hanno aperto pesanti contenziosi con la Bayer, attuale proprietaria di Roundup, il prodotto incriminato a base di glifosate che è già costato alla società tracolli in borsa e esborsi milionari.

Nel 2015 la Iarc, l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, ha inserito il glifosate nella lista delle sostanze «Probabilmente cancerogene», gruppo 2A. Ma alla fine dello stesso anno l’Efsa, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare, dichiara che invece il glifosate non sarebbe genotossico (non danneggerebbe il DNA) e non sarebbe cancerogeno. Nei due anni successivi il gruppo Fao/Oms sui pesticidi e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) confermano la non cancerogenità della sostanza, seguite da altre agenzie sanitarie di Canada, Australia, Giappone, Nuova Zelanda.

Nel 2017 una inchiesta del Guardian rende noto che molti dati presenti nella ricerca dell’Efsa che assolve il prodotto sono state copiate dalla ricerca commissionata dall’azienda che lo produce. Ad agosto 2019 Il Sole 24 Ore dà conto di una perdita del 31% del valore dell’azienda nel corso dell’anno precedente, circa 30 miliardi di capitalizzazione, poco sopra i 68. La colpa sarebbe delle 18mila cause intentate negli Stati Uniti dagli agricoltori che hanno usato il diserbante.

Ma è di poche settimane fa l’ulteriore assoluzione del prodotto da parte dell’Epa (Environmental protection agency), l’agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente, che conferma il parere dell’Efsa europea e di numerose altre istituzioni scientifiche: gli studi non hanno identificato alcun rischio per la salute umana derivante dall’esposizione al glifosate e ha stabilito che non vi sono rischi alimentari. Nonostante le rassicurazioni, il tanto temuto diserbante è diventato parte del dibattito politico e, per esempio, il governatore veneto Luca Zaia lo demonizza, sulla scia delle troppe false notizie che hanno fatto credere all’opinione pubblica che fosse un demone da combattere, pericoloso per la salute. L’unico tema aperto rimane sulle api: sarebbe stata individuata una tossicità modesta su animaletti singoli anche se non ci sarebbe nessun effetto rilevabile a livello di famiglia d’alveare.

Ma dobbiamo temerlo? Ci risponde Angelo Moretto, Direttore del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria e Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università degli Studi di Milano: «Fra tutte le molecole utilizzate nei prodotti fitosanitari, il glifosate è certamente fra i meno dotati di tossicità per i vertebrati, compreso l’uomo. Questo è dovuto al fatto che la molecola bersaglio dell’effetto tossico sulle erbe non è presente nei vertebrati né i vertebrati presentano altri bersagli per la tossicità del glifosate. Inoltre, il glifosate è scarsamente assorbito: nei ratti si stima che all’incirca 80% del glifosate ingerito sia eliminato direttamente con le feci senza entrare in circolo. La piccola frazione assorbita, poi, reagisce ben poco con l’organismo perché è rapidamente eliminata con le urine senza essere metabolizzata. Infatti, ben oltre il 95% è eliminato come glifosate immodificato. È, quindi, comprensibile che negli studi fatti sugli animali si vedano pochissimi effetti a dosi molto alte; per vedere qualche modesto effetto si sono dovute somministrare diete che contenevano il 2, 3, 5% di glifosate (i residui, quando presenti, sono al massimo lo 0,00003%). Per questo il limite, detto dose giornaliera accettabile, per il glifosate è fra i più elevati per questo tipo di prodotti ed è fissato in 1 mg/kg (secondo FAO/OMS) o 0.5 mg/kg (secondo EFSA) di peso corporeo (questa piccola differenza fra i due enti è dovuta a una interpretazione dei dati più prudenziale da parte di EFSA).

In ogni caso, l’assunzione di glifosate attraverso gli alimenti e l’acqua potabile è stata stimata essere l’1% o meno del limite, che già è fissato con criteri molto prudenziali. A proposito dell’acqua potabile, è utile ricordare che il limite in vigore in Unione Europea (0,1 microgrammi/litro, cioè circa un decimo di miliardesimo di chilo) è un generico limite di qualità, ma non è basato sugli effetti tossici come la DGA. Se così fosse, il limite in acqua sarebbe circa 1500 microgrammi/litro. Sulla base di queste considerazioni, è evidente che non dobbiamo temere la presenza di glifosate nella nostra dieta e nell’acqua che beviamo».