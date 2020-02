Psicosi da coronavirus: assalto ai supermercati, ripuliti gli scaffali

Corsa alle scorte in alcune regioni del nord Italia per il timore dell’epidemia da coronavirus e di conseguenti quarantene di massa. I supermercati sono stati letteralmente presi d’assalto, peggio che alla Vigilia di Natale e i clienti hanno svuotato praticamente tutti gli scaffali, facendo incetta di genere alimentari e di beni di prima necessità per il timore che nei prossimi giorni possa essere decretata la serrata pure dei negozi. Al momento non si sa se verranno garantiti i rifornimenti. Inoltre a seguito alla cessione del marchio e dei punti vendita Auchan ad altre realtà della grande distribuzione alcuni super resteranno chiusi già nei prossimi giorni per interventi di ristrutturazione e adeguamento e il periodo è quello di difficoltà negli approvvigionamenti.