Sannio: giovani, politica e potere

Giovani e lavoro? Il Sannio: la peggior provincia in Italia in questo particolare rapporto. Solo il 30% dei giovani ha un lavoro. Il male endemico di questo territorio. Lavoro, giovani e politica. Il male della Politica e del Potere. Politica e Potere. Un sistema radicato, al suo esclusivo servizio, un’associazione di stampo mafioso per metodi e finalità. Che aderisce perfettamente alla definizione che Pasolini dava del potere democristiano: “un nulla ideologico mafioso”. Una Politica, che in questa degenerata versione, ha veramente stancato: quasi disgustato. Mai su fronte contrapposto, su opposte sponde. Hanno lo stesso concetto di conservazione. Hanno modi conformi. Politica e Potere vivono in quel cono d’ombra in cui doversi smarcare dal buon senso comune, per la sola ragione che sul buon senso e sulla decenza non potrebbero costruire sostanzialmente nulla di quello che tramano abitualmente. Mi dimetto, forse, meglio di no! Conservazione del potere al di là di ogni ragionevole decenza. Sempre a galla come corpi restituiti dal mare. Con i suoi intrecci perversi, le sue licenze indecenti, con l’idea che la politica debba essere, al fondo, la cosa squallida che è diventata. Verrebbe voglia di consigliare ai nostri giovani di manifestare sotto casa della politica, come scriveva qualcuno qualche giorno fa. Per dirgli tutto quello che da anni gli si dovrebbe dire. Con la forza violenta che solo le parole civili possono avere. Per indicarle, urlandogli in faccia: sei tu che ci hai tolto l’aria! È giusto e necessario adesso che il tono della politica sannita si è inabissato oltre una ragionevole dignità. Tutti uguali. Nessuna ideologia. Lo stesso male. Inchiavardati alla poltrona. È la storia perpetua della politica sannita. Una grottesca conservazione, un eterno sott’olio. Figure stinte che se la menano con i soliti ghiribizzi e dominano le prime pagine – su questo, considerate anche il livello di autorevolezza della stampa locale, un’informazione mercificata usata come narcotico della ragione: priva di composizione critica -. Quanto ancora potranno durare con i loro grandi o piccoli, malinconici, eserciti? Molto, se davvero le nuove generazioni non li aspetteranno sotto casa e dentro il Palazzo una volta per tutte, urlandogli finalmente quello che pensano dei loro intrugli: “Ci state togliendo l’aria per vivere, ok, siamo in quarantena. Ma prima o poi ne usciremo”.