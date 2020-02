Virus, il gesto di Giorgia che la sinistra deve cogliere

(di Antonio Padellaro – Il Fatto Quotidiano) – “Sul coronavirus Fratelli d’Italia, sin dall’inizio, ha dato la sua massima disponibilità a collaborare perché questo è il momento di lavorare e non è il momento delle polemiche. Ma chiediamo al presidente Conte di venire a riferire in Parlamento”. Giorgia Meloni

Da sempre, chi non vuole prendere atto che in Italia l’elettorato di centrodestra è (quasi) sempre stato maggioritario rispetto a quello di centrosinistra, lamenta l’assenza di una destra repubblicana. La cui definizione non è stata mai declinata con precisione, se non per contrasto. Certamente non fu destra repubblicana il vecchio Msi, troppo compromesso con il reducismo fascista e di Salò. Neppure lo è stata Forza Italia, partito personale e dunque troppo condizionato dagli interessi aziendali di Silvio Berlusconi. Ci ha provato Alleanza Nazionale che, coinvolta suo malgrado da Gianfranco Fini nella guerra contro l’alleato dominante Berlusconi, ha poi finito per smarrirsi nella casa di Montecarlo. Quanto alla destra odierna, Matteo Salvini ne incarna l’aspetto più becero e xenofobo (chiamasi sovranismo) giocando una partita tutta sua poiché la Lega in quanto tale è soprattutto un partito che governa quasi tutto il Nord produttivo e che bada al sodo. Il contrario di Fratelli d’Italia, che ha un leader certamente più solido e preparato, Giorgia Meloni, ma una classe dirigente non sempre all’altezza, o perché troppo vecchia (quella trasmigrata da An), o perché ancora troppo giovane e impreparata. Non è stato facile per la Meloni costruire un profilo autonomo e diverso dall’imperversante salvinismo, eppure ci sta riuscendo come dimostrano i sondaggi in costante crescita. Lo ha fatto rovesciando, in un certo senso, la tattica resa celebre dal generale prussiano Von Moltke: marciare divisi per colpire uniti. Che è diventata: marciare uniti per colpire divisi. Per esempio, Salvini e Meloni teorizzano entrambi il rischio di una sottomissione dell’Europa cristiana all’Islam attraverso l’invasione incontrollata di migranti economici. Con la differenza che dopo la strage di turchi in Germania a opera di uno psicopatico mentre il cosiddetto Capitano si è limitato a una generica solidarietà, la leader di Fdi ha sottolineato con una forte condanna che nella “nostra Europa non può esserci spazio per violenza, razzismo e xenofobia”. Tre paletti degni di una destra europea, sia pure critica con le istituzioni di Bruxelles, ma nemica di ogni deriva eversiva. Altro esempio: Salvini e Meloni conducono una dura opposizione al governo Conte con l’obiettivo delle elezioni anticipate per cogliere un probabile successo. Però, sul rischio di un’epidemia di Coronavirus in Italia, mentre Salvini ha cercato di sfruttare l’emergenza sanitaria a proprio uso e consumo, la Meloni ha offerto collaborazione a chi, nel governo e nelle amministrazioni locali di ogni colore, si trova in prima linea, poiché “non è il momento delle polemiche”. Forse la destra della Meloni prima di definirsi con un profilo di destra repubblicana (cioè compiutamente in sintonia con i valori della Repubblica e della Costituzione) dovrà compiere altri decisivi passi. Che sarebbe interesse della sinistra agevolare (nell’interesse di tutti) invece di passare il tempo a cercare i globuli neri nel sangue dell’avversario (copyright Alessandro Giuli). Per rimarcare una superiorità politica e morale tutta da dimostrare.