Andrea Scanzi: “Moriremo tutti: daje!”

– chi sfrutta il coronavirus a fini politici è uno sciacallo e una merda.

– quando nacque il governo, Leu puntò i piedi a un passo dal traguardo e le diedero la Sanità come ministro contentino. Ora quel ministero è il più importante del paese. La vita è strana, e l’Italia di più.

– non ci credo neanche se lo vedo, che a Londra o Madrid o Berlino ci siano meno casi di coronavirus che a Codogno. Ma figuriamoci. Semplicemente da noi siamo partiti prima, e meglio, coi controlli e coi tamponi. Averli scoperti per primi è un vantaggio per noi italiani, non una colpa.

– il virus è già ovunque, come è ovunque ogni influenza. D’ora in poi: informazione corretta, calma, razionalità e serietà. L’esatto opposto di quel che sta avvenendo.

– chiudere musei, teatri e cinema, lasciando aperti i centri commerciali (dove ci va molta più gente), è ridicolo. E serve solo a farci morire leghisti.

– la scorsa settimana, in Italia, sono morte per influenza 217 persone. Sì: 217. Di coronavirus 2. Che facciamo, d’ora in poi ci blindiamo in casa per paura che un anziano influenzato ci attacchi la febbre e ci consegni a messer satanasso in persona?

– il capo del laboratorio del Sacco definisce una “follia” questa emergenza. E lei vive studiando il virus. Lo studia, lo conosce come nessuno. Ma Burioni, che mi è sempre stato istintivamente sui coglioni e che infatti è renziano perché chi si somiglia si piglia, si permette dall’alto di questa fava di insultare la scienziata. Burioni sarebbe perfetto come vice leader di forza italia viva: candidatelo, dai.

– l’unica cura è l’asteroide. Misericordioso e definitivo.